Нетаньяху прибув до Угорщини на зустріч з Орбаном попри ордер на арешт
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відвідав Будапешт для переговорів з Віктором Орбаном. Візит відбувається на тлі ордера МКС на арешт Нетаньяху за військові злочини у Газі.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху приїхав до Будапешта, де зустрінеться з угорським колегою Віктором Орбаном. Про це повідомляє Times of Israel, передає УНН.
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Візит триватиме до неділі і має важливе значення для двосторонніх відносин між країнами.
Варто зазначити, що приїзд Нетаньяху в Угорщину викликає суперечності через ордер на його арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом у листопаді.
Згідно з цим документом, ізраїльський лідер обвинувачується у військових злочинах, пов'язаних із подіями в Газі.
У зв'язку з тим, що Угорщина є частиною МКС, вона зобов'язана була б виконати цей ордер, однак наразі не відомо про будь-які дії щодо арешту.
Нагадаємо
В Угорщині міністр юстиції Бенце Тужон під час закритої зустрічі з послами оголосив, що його країна має намір вийти з Міжнародного кримінального суду (МКС).
Угорщина планує вийти з Міжнародного кримінального суду - ЗМІ02.04.25, 15:35 • 7536 переглядiв