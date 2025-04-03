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Нетаньяху прибыл в Венгрию на встречу с Орбаном, несмотря на ордер на арест

Киев • УНН

 • 4146 просмотра

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Будапешт для переговоров с Виктором Орбаном. Визит проходит на фоне ордера МУС на арест Нетаньяху за военные преступления в Газе.

Нетаньяху прибыл в Венгрию на встречу с Орбаном, несмотря на ордер на арест

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приехал в Будапешт, где встретится с венгерским коллегой Виктором Орбаном. Об этом сообщает Times of Israel, передает УНН.

Детали

Визит продлится до воскресенья и имеет важное значение для двусторонних отношений между странами.

Стоит отметить, что приезд Нетаньяху в Венгрию вызывает противоречия из-за ордера на его арест, выданного Международным уголовным судом в ноябре.

Согласно этому документу, израильский лидер обвиняется в военных преступлениях, связанных с событиями в Газе.

В связи с тем, что Венгрия является частью МУС, она обязана была бы выполнить этот ордер, однако пока не известно о каких-либо действиях по аресту.

Напомним

В Венгрии министр юстиции Бенце Тужон во время закрытой встречи с послами объявил, что его страна намерена выйти из Международного уголовного суда (МУС).

Венгрия планирует выйти из Международного уголовного суда - СМИ02.04.25, 15:35 • 7540 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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Израиль
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