Нетаньяху прибыл в Венгрию на встречу с Орбаном, несмотря на ордер на арест
Киев • УНН
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Будапешт для переговоров с Виктором Орбаном. Визит проходит на фоне ордера МУС на арест Нетаньяху за военные преступления в Газе.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приехал в Будапешт, где встретится с венгерским коллегой Виктором Орбаном. Об этом сообщает Times of Israel, передает УНН.
Детали
Визит продлится до воскресенья и имеет важное значение для двусторонних отношений между странами.
Стоит отметить, что приезд Нетаньяху в Венгрию вызывает противоречия из-за ордера на его арест, выданного Международным уголовным судом в ноябре.
Согласно этому документу, израильский лидер обвиняется в военных преступлениях, связанных с событиями в Газе.
В связи с тем, что Венгрия является частью МУС, она обязана была бы выполнить этот ордер, однако пока не известно о каких-либо действиях по аресту.
Напомним
В Венгрии министр юстиции Бенце Тужон во время закрытой встречи с послами объявил, что его страна намерена выйти из Международного уголовного суда (МУС).
Венгрия планирует выйти из Международного уголовного суда - СМИ02.04.25, 15:35 • 7540 просмотров