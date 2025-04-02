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Венгрия планирует выйти из Международного уголовного суда - СМИ

Киев • УНН

 • 7542 просмотра

Министр юстиции Венгрии сообщил о намерениях страны выйти из МУС, ожидая позицию Трампа. Правительство внесет проект резолюции в парламент для официального инициирования выхода.

Венгрия планирует выйти из Международного уголовного суда - СМИ

В Венгрии министр юстиции Бенце Тужон во время закрытой встречи с послами объявил, что его страна намерена выйти из Международного уголовного суда (МУС). Об этом пишет УНН со ссылкой на Szabad Europa.

Детали

"Венгрия выходит из Международного уголовного суда (МУС) - по информации Szabad Europa, об этом приглашенным дипломатам сообщил министр юстиции Бенце Тужон на встрече послов, состоявшейся на прошлой неделе в Министерстве иностранных дел и торговли", - пишет издание.

Встреча послов, которых министр проинформировал о намерениях Венгрии, проходила при особых обстоятельствах. По словам нескольких источников, в зале использовались камеры с программой распознавания лиц. Таким образом венгерская сторона намеревалась убедиться, что на мероприятии присутствуют только приглашенные гости.

Кроме того, дипломаты сидели на стульях с указанием их имен, а если кто-то опаздывал, время опоздания писалось на спинке стула.

МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля21.11.24, 14:06 • 15971 просмотр

Решение Венгрии о выходе из МУС фактически было принято несколько недель назад. При этом правительство государства все еще ожидало, какой будет позиция президента США Дональда Трампа в отношении МУС. Венгерское правительство восприняло как "зеленый свет" тот факт, что 5 февраля Трамп заявил, что введет санкции против суда в связи с ордером на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Процедура выхода Венгрии из МУС

Согласно процедуре выхода, правительство внесет в парламент проект резолюции о выходе. Если он будет принят большинством голосов, то выход будет официально инициирован.

По данным источников Szabad Europa, текст проекта решения о выходе Венгрии из МУС будет размещен на сайте парламента в ближайшее время.

Дополнение

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду, 2 апреля, прибудет с визитом в Венгрию.

Отмечается, что Нетаньяху встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который в ноябре отклонил решение МУС добиваться ареста Нетаньяху за вероятные военные преступления в Газе и пригласил израильского лидера посетить Венгрию с официальным визитом.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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