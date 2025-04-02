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Угорщина планує вийти з Міжнародного кримінального суду - ЗМІ

Київ • УНН

 • 7542 перегляди

Міністр юстиції Угорщини повідомив про наміри країни вийти з МКС, очікуючи на позицію Трампа. Уряд внесе проєкт резолюції до парламенту для офіційного ініціювання виходу.

Угорщина планує вийти з Міжнародного кримінального суду - ЗМІ

В Угорщині міністр юстиції Бенце Тужон під час закритої зустрічі з послами оголосив, що його країна має намір вийти з Міжнародного кримінального суду (МКС). Про це пише УНН з посиланням на Szabad Europa.

Деталі

"Угорщина виходить з Міжнародного кримінального суду (ICC) - за інформацією Szabad Europa, про це запрошеним дипломатам повідомив міністр юстиції Бенце Тужон на зустрічі послів, що відбулася минулого тижня в Міністерстві закордонних справ і торгівлі", - пише видання.

Зустріч послів, яких міністр поінформував про наміри Угорщини, відбувалася за особливих обставин. За словами кількох джерел, у залі використовувалися камери з програмою розпізнавання облич. Таким чином угорська сторона мала намір переконатися, що на заході присутні лише запрошені гості.

Окрім того, дипломати сиділи на стільцях із зазначенням їхніх імен, а якщо хтось запізнювався, час запізнення писався на спинці стільця.

МКС видав ордери на арешт Нетаньягу та ексміністра оборони Ізраїлю21.11.24, 14:06 • 15971 перегляд

Рішення Угорщини про вихід з МКС фактично було ухвалено кілька тижнів тому. При цьому уряд держави все ще очікував, якою буде позиція президента США Дональда Трампа щодо МКС. Угорський уряд сприйняв як "зелене світло" той факт, що 5 лютого Трамп заявив, що введе санкції проти суду у зв'язку з ордером на арешт прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Процедура виходу Угорщини з МКС

Згідно з процедурою виходу, уряд внесе до парламенту проєкт резолюції про вихід. Якщо його буде ухвалено більшістю голосів, то вихід буде офіційно ініційований.

За даними джерел Szabad Europa, текст проєкту рішення про вихід Угорщини з МКС буде розміщено на сайті парламенту найближчим часом.

Доповнення

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у середу, 2 квітня, прибуде з візитом до Угорщини.

Зазначається, що Нетаньягу зустрінеться з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який у листопаді відхилив рішення МКС домагатися арешту Нетаньягу за ймовірні воєнні злочини в Газі та запросив ізраїльського лідера відвідати Угорщину з офіційним візитом.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
Ізраїль
Дональд Трамп
Біньямін Нетаньяху
Угорщина
Віктор Орбан
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