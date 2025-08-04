Великобритания выделяет 100 миллионов фунтов на усиление пограничной безопасности

Правительство Великобритании выделит 100 миллионов фунтов стерлингов на усиление пограничной безопасности и противодействие нелегальной миграции. Финансирование станет частью «масштабного нового наступления» на преступные группировки, занимающиеся перевозкой людей через Ла-Манш. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Отмечается, что деньги поддержат запуск пилотного проекта соглашения между Великобританией и Францией по принципу «один въезд – один возврат» и другие инициативы, направленные на сдерживание потока нелегальных мигрантов на малых лодках.

Министр внутренних дел Иветт Купер заявила, что новые инвестиции «существенно усилят» реализацию комплексного плана правительства по разрушению бизнес-модели контрабандистов. План включает расширение полномочий полиции, приобретение новейших технологий и оборудования, а также привлечение до 300 новых сотрудников Национального агентства по борьбе с преступностью.

Мы уже создали Командование пограничной безопасности, усилили операции иммиграционного контроля, заключили международные соглашения с Европолом. Новое финансирование укрепит каждый элемент нашего плана, поможет выявлять и ликвидировать преступные сети, используя самые современные технологии - сказала Купер.

По официальным данным, только в 2025 году более 25 тысяч мигрантов уже пересекли Ла-Манш — это рекордный показатель для этого периода.

Однако оппозиция раскритиковала инициативу. Теневой министр внутренних дел от консерваторов Крис Филп назвал план лейбористов «пиар-ходом» и «отчаянием ради заголовков», заявив, что «британцы заслуживают реальных действий, а не пустых лозунгов».

Вместе с финансированием правительство планирует принять новые положения Закона о пограничной безопасности, которые введут уголовную ответственность за создание и распространение онлайн-контента, рекламирующего нарушение иммиграционного законодательства — например, рекламу переправ через Ла-Манш.

Исследования показывают, что около 80% мигрантов использовали интернет для связи с контрабандистами во время своего путешествия в Британию. Новое законодательство должно предоставить полиции дополнительные инструменты для борьбы с такими преступлениями.

Ожидается, что эти меры позволят уменьшить давление на иммиграционную систему и улучшить контроль над границами страны.

Напомним

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц подписали новый договор, предусматривающий взаимную помощь в случае вооруженного нападения и совместную разработку ракетной системы Deep Precision Strike. Соглашение также охватывает сотрудничество в сферах торговли, транспорта и миграции, углубляя связи после Brexit.

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