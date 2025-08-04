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Британія виділяє 100 мільйонів фунтів на посилення прикордонної безпеки

Київ • УНН

 • 196 перегляди

Уряд Великої Британії інвестує 100 мільйонів фунтів стерлінгів у посилення прикордонної безпеки та боротьбу зі злочинними угрупованнями, що займаються перевезенням людей через Ла-Манш. Це фінансування підтримає пілотний проєкт угоди з Францією та інші ініціативи для стримування потоку нелегальних мігрантів.

Британія виділяє 100 мільйонів фунтів на посилення прикордонної безпеки

Уряд Великої Британії виділить 100 мільйонів фунтів стерлінгів на посилення прикордонної безпеки та протидію нелегальній міграції. Фінансування стане частиною "масштабного нового наступу" на злочинні угруповання, що займаються перевезенням людей через Ла-Манш. Про це інформує УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Зазначається, що гроші підтримають запуск пілотного проєкту угоди між Великою Британією та Францією за принципом "один в’їзд - одне повернення" та інші ініціативи, спрямовані на стримування потоку нелегальних мігрантів на малих човнах.

Міністерка внутрішніх справ Єветт Купер заявила, що нові інвестиції "суттєво посилять" реалізацію комплексного плану уряду щодо руйнування бізнес-моделі контрабандистів. План включає розширення повноважень поліції, придбання новітніх технологій та обладнання, а також залучення до 300 нових співробітників Національного агентства боротьби зі злочинністю.

Ми вже створили Командування прикордонної безпеки, посилили операції імміграційного контролю, уклали міжнародні угоди з Європолом. Нове фінансування зміцнить кожен елемент нашого плану, допоможе виявляти та ліквідовувати злочинні мережі, використовуючи найсучасніші технології

- сказала Купер. 

За офіційними даними, лише у 2025 році понад 25 тисяч мігрантів вже перетнули Ла-Манш — це рекордний показник для цього періоду.

Однак опозиція розкритикувала ініціативу. Тіньовий міністр внутрішніх справ від консерваторів Кріс Філп назвав план лейбористів "піар-ходом" і "відчаєм заради заголовків", заявивши, що "британці заслуговують на реальні дії, а не на порожні гасла".

Разом із фінансуванням уряд планує ухвалити нові положення Закону про прикордонну безпеку, які запровадять кримінальну відповідальність за створення та поширення онлайн-контенту, що рекламує порушення імміграційного законодавства — наприклад, рекламу переправ через Ла-Манш.

Дослідження показують, що близько 80% мігрантів використовували інтернет для зв’язку з контрабандистами під час своєї подорожі до Британії. Нове законодавство має надати поліції додаткові інструменти для боротьби з такими злочинами.

Очікується, що ці заходи дозволять зменшити тиск на імміграційну систему та покращити контроль над кордонами країни.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підписали новий договір, що передбачає взаємну допомогу у разі збройного нападу та спільну розробку ракетної системи Deep Precision Strike. Угода також охоплює співпрацю у сферах торгівлі, транспорту та міграції, поглиблюючи зв'язки після Brexit.

Британія обіцяє передати Україні 100 000 дронів до квітня 2026 року04.06.25, 05:37 • 4655 переглядiв

Віта Зеленецька

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