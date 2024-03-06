Вблизи Тисы пограничники задержали 11 мужчин: двоих спасали, один травмировался
Киев • УНН
Пограничники задержали 11 мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией возле реки Тиса, спасая двух, которые прыгнули в воду.
Наряды отдела пограничной службы "Тячев" Мукачевского отряда, 5 марта, пресекли несколько попыток нарушения речного участка границы с Румынией. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, пишет УНН.
Детали
Сначала военнослужащие этого подразделения вблизи Тисы обнаружили группу из семи мужчин. На законные требования пограничников остановиться, нарушители бросились наутек.
Пятеро из них прыгнули в воду. Поняв насколько глубокая и стремительная река, трое сразу вернулись и попытались спрятаться в кустарниках. Двух других пришлось спасать пограничникам. Еще двух нашли с помощью беспилотника,
Кроме этой группы, пограничники отдела "Тячев" возле Тисы задержали трех мужчин, которые являются жителями Кировоградщины, Киевщины и Харьковщины.
Все трое самостоятельно проложили свой маршрут в Румынию через Тису, имея ложное представление о характере горной реки, как такой, которую легко перейти вброд,
Еще один нарушитель границы - киевлянин - на подходе к реке травмировался при попытке преодоления заградительного забора. Военнослужащие Госпогранслужбы оказали ему помощь, доставили в больницу, где травмированному диагностировали закрытый перелом пяточной кости со смещением.
В отношении всех задержанных нарушителей пограничники составили протоколы об админправонарушении, предусмотренное ст. 204-1 КУоАП (Кодекс Украины об административных правонарушениях) "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".
Напомним
Пограничники разоблачили более 360 организаторов, которые за деньги обещали незаконно "помогать" людям пересекать границу во время военного положения.
Вблизи Тисы пограничники задержали 11 мужчин: двоих спасали, один травмировался
Пограничники задержали 11 мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией возле реки Тиса, спасая двух, которые прыгнули в воду.
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