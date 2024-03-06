Поблизу Тиси прикордонники затримали 11 чоловіків: двох рятували, один травмувався
Київ • УНН
Прикордонники затримали 11 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією біля річки Тиса, врятувавши двох, які стрибнули у воду.
Наряди відділу прикордонної служби "Тячів" Мукачівського загону, 5 березня, припинили декілька спроб порушення річкової ділянки кордону з Румунією. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, пише УНН.
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Спершу військовослужбовці цього підрозділу поблизу Тиси виявили групу з семи чоловіків. На законні вимоги прикордонників зупинитися, порушники кинулися навтьоки.
П’ятеро з них стрибнули у воду. Зрозумівши наскільки глибока та стрімка річка, троє одразу повернулися і спробували сховатися у чагарниках. Двох інших довелось рятувати прикордонникам. Ще двох знайшли за допомогою безпілотника,
Крім цієї групи, прикордонники відділу "Тячів" біля Тиси затримали трьох чоловіків, які є жителями Кіровоградщини, Київщини та Харківщини.
Усі троє самостійно проклали свій маршрут в Румунію через Тису, маючи хибну уяву про характер гірської річки, як такої, яку легко перейти вбрід,
Ще один порушник кордону – киянин – на підході до річки травмувався під час спроби подолання загороджувального паркану. Військовослужбовці Держприкордонслужби надали йому допомогу, доставили в лікарню, де травмованому діагностували закритий перелом п’яткової кістки зі зміщенням.
Стосовно усіх затриманих порушників прикордонники склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП (Кодекс України про адміністративні правопорушення) "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".
Нагадаємо
Прикордонники викрили понад 360 організаторів, які за гроші обіцяли незаконно "допомагати" людям перетинати кордон під час воєнного стану.