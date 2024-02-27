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Прикордонники викрили понад 360 організаторів незаконного перетину кордону - Демченко

Київ • УНН

 • 21644 перегляди

Прикордонники викрили понад 360 організаторів, які за гроші обіцяли незаконно "допомагати" людям перетинати кордон під час воєнного стану.

Прикордонники викрили понад 360 організаторів незаконного перетину кордону - Демченко

За час воєнного стану українські прикордонники викрили понад 360 організаторів, які за кошти обіцяють людям "допомогу" у незаконному перетині кордону. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

"На жаль, спроби незаконного перетину кордону продовжуються. Як по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, коли порушники намагаються просто перейти лінію державного кордону. Також такі спроби фіксуються і на пунктах пропуску, на шляхах, де можна легально перетинати кордон, але там порушники намагаються використовувати підроблені документи, або підкупити інспекторів. Найбільше випадків по зеленій ділянці ми фіксуємо на кордоні з Румунією та Молдовою. Багато випадків по Закарпаттю", - сказав Демченко.

Він зазначив, що самі порушники досить часто халатно відносяться до свого життя, адже обирають складні напрямки, а саме через гірську місцевість, або через гірські річки, коли неодноразово фіксувалися випадки загибелі людей, які намагалися перетнути кордон у цій місцевості.

За час воєнного стану прикордонники активно працюють на те, щоб викривати схеми і власне встановлювати організовані злочинні групи, які обіцяють людям сприяння в незаконному перетині кордону. Таких груп було викрито понад 360. Це і організатори і посібники, які за кошти обіцяють людям, що вони їм допоможуть у незаконному перетині кордону. За такі дії, нагадаю, передбачена кримінальна відповідальність. Досить часто порушники не бачать своїх організаторів, а ті просять у них наперед кошти

- додав речник.

Нагадаємо

Семеро чоловіків збиралися перепливати Тису, щоб потрапити в Румунію. Чоловіки заплатили переправникам по $4000. Дочекавшись ночі, ділки повідомили "клієнтам", що прийдеться перепливати річку без човна. Дорогою до кордону порушників зупинили прикордонники.

Павло Башинський

Павло Башинський

Кримінал та НП
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