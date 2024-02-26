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Семеро "ухилянтів" збиралися перепливати Тису, щоб потрапити в Румунію

Київ • УНН

 • 32672 перегляди

Прикордонники затримали сімох чоловіків, які намагалися несанкціоновано перетнути річку Тиса в Румунію.

Семеро "ухилянтів" збиралися перепливати Тису, щоб потрапити в Румунію

Семеро чоловіків збиралися перепливати Тису, щоб потрапити в Румунію. Чоловіки заплатили переправникам по $4000. Дочекавшись ночі, ділки повідомили "клієнтам", що прийдеться перепливати річку без човна. Дорогою до кордону порушників зупинили прикордонники. Порушників зупинили прикордонники Мукачівського загону. Про це повідомили в ДПСУ, передає УНН

Деталі 

Одного з "плавців" затримав прикордонний наряд відділу "Тячів". Чоловік приїхав на Закарпаття з Київщини. Самостійно склавши маршрут порушення кордону саме через річкову ділянку, киянин купив собі гідрокостюм та ласти, ретельно запакував документи, гроші та особисті речі у поліетилен і вирушив на Тячівщину. Сумну статистику загибелі 20-ти своїх попередників та високий рівень води у Тисі, горе-дайвер до уваги не брав.

Ще два тріо "водолазів" поблизу Тиси затримали прикордонні наряди відділення "Грушово". Спершу опівночі, за 50 метрів до кордону, наряд затримав полтавця, киянина та тернополянина, а вже за пів години, на відстані 70 метрів до кордону, затримали ще трьох чоловіків – двох запоріжців та одного маріупольця.

Один із запоріжців спробував втекти та здійснив напад на прикордонника.

Усі затримані скористалися послугами переправників, які запевняли, що за 4 тисячі доларів США організують безпечний перетин кордону на човнах.

Проте, по прибуттю у прикордоння, чоловікам запропонували перепливати річку за допомогою надувних автомобільних камер для шин. Переправники вдалися до своєї звичної практики – дочекавшись ночі, повідомили клієнтам, що прийдеться перепливати річку без човна. А далі, запевняючи, що знають мілини, на яких недоцільно використовувати плавзасоби, наказали чоловікам іти до річки та стрибати у воду.

Головним для організаторів таких "вояжів" є отримання неправомірної грошової винагороди. Чи зможуть їхні "клієнти" вийти живими зі смертельної пастки, переправники не переймаються.

Доповнення

Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Крім того, стосовно українця, який здійснив напад на прикордонника, складено протокол за ст.185-10 КУпАП "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону".

Правову оцінку діям затриманих вже невдовзі надаватиме суд. Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.

Допомогав ухилянтам: у ексочільника ВЛК Чернігівщини знайшли майже 1 млн доларів22.02.24, 14:19 • 23057 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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