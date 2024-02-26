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Семеро "уклонистов" собирались переплывать Тису, чтобы попасть в Румынию

Семеро "уклонистов" собирались переплывать Тису, чтобы попасть в Румынию

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 01:25  •  3250 просмотра

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Пограничники задержали семерых мужчин, которые пытались несанкционированно пересечь реку Тиса в Румынию.

Семеро мужчин собирались переплывать Тису, чтобы попасть в Румынию. Мужчины заплатили переправщикам по $4000. Дождавшись ночи, дельцы сообщили "клиентам", что придется переплывать реку без лодки. По дороге к границе нарушителей остановили пограничники. Нарушителей остановили пограничники Мукачевского отряда. Об этом сообщили в ГПСУ, передает УНН

Детали 

Одного из "пловцов" задержал пограничный наряд отдела "Тячев". Мужчина приехал в Закарпатье из Киевской области. Самостоятельно составив маршрут нарушения границы именно через речной участок, киевлянин купил себе гидрокостюм и ласты, тщательно упаковал документы, деньги и личные вещи в полиэтилен и отправился на Тячевщину. Печальную статистику гибели 20-ти своих предшественников и высокий уровень воды в Тисе, горе-дайвер во внимание не принимал.

Еще два трио "водолазов" вблизи Тисы задержали пограничные наряды отделения "Грушово". Сначала в полночь, в 50 метрах до границы, наряд задержал полтавчанина, киевлянина и тернополянина, а уже через полчаса, на расстоянии 70 метров до границы, задержали еще трех мужчин - двух запорожцев и одного мариупольца.

Один из запорожцев попытался убежать и совершил нападение на пограничника.

Все задержанные воспользовались услугами переправщиков, которые уверяли, что за 4 тысячи долларов США организуют безопасное пересечение границы на лодках.

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Однако, по прибытию в приграничье, мужчинам предложили переплывать реку с помощью надувных автомобильных камер для шин. Переправщики прибегли к своей привычной практике - дождавшись ночи, сообщили клиентам, что придется переплывать реку без лодки. А дальше, уверяя, что знают отмели, на которых нецелесообразно использовать плавсредства, приказали мужчинам идти к реке и прыгать в воду.

Главным для организаторов таких "вояжей" является получение неправомерного денежного вознаграждения. Смогут ли их "клиенты" выйти живыми из смертельной ловушки, переправщики не беспокоятся.

Дополнение

В отношении задержанных составлены протоколы об админправонарушении, предусмотренное ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Кроме того, в отношении украинца, который совершил нападение на пограничника, составлен протокол по ст.185-10 КУоАП "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы".

Правовую оценку действиям задержанных уже вскоре будет предоставлять суд. Сейчас оперативники отряда устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин.

Помогал уклонистам: у экс-главы ВЛК Черниговщины нашли почти 1 млн долларов22 февраля 2024, 12:19 • 20316 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ruminiyaРумыния
mariupolМариуполь
poltavaПолтава
ternopolТернополь
zaporozheЗапорожье
kievКиев
Семеро "ухилянтів" збиралися перепливати Тису, щоб потрапити в Румунію
Seven "evaders" were going to cross the Tisza to get to Romania
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Семеро "уклонистов" собирались переплывать Тису, чтобы попасть в Румынию

Пограничники задержали семерых мужчин, которые пытались несанкционированно пересечь реку Тиса в Румынию.

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