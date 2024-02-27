Пограничники разоблачили более 360 организаторов незаконного пересечения границы - Демченко

За время военного положения украинские пограничники разоблачили более 360 организаторов, которые за деньги обещают людям помощь в незаконном пересечении границы. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"К сожалению, попытки незаконного пересечения границы продолжаются. Как по зеленому участку границы, то есть за пределами пунктов пропуска, когда нарушители пытаются просто перейти линию государственной границы. Также такие попытки фиксируются и на пунктах пропуска, на путях, где можно легально пересекать границу, но там нарушители пытаются использовать поддельные документы, или подкупить инспекторов. Больше всего случаев по зеленому участку мы фиксируем на границе с Румынией и Молдовой. Много случаев по Закарпатью", - сказал Демченко.

Он отметил, что сами нарушители довольно часто халатно относятся к своей жизни, ведь выбирают сложные направления, а именно через горную местность, или через горные реки, когда неоднократно фиксировались случаи гибели людей, которые пытались пересечь границу в этой местности.

За время военного положения пограничники активно работают на то, чтобы разоблачать схемы и собственно устанавливать организованные преступные группы, которые обещают людям содействие в незаконном пересечении границы. Таких групп было разоблачено более 360. Это и организаторы и пособники, которые за деньги обещают людям, что они им помогут в незаконном пересечении границы. За такие действия, напомню, предусмотрена уголовная ответственность. Довольно часто нарушители не видят своих организаторов, а те просят у них заранее средства - добавил спикер.

Напомним

Семеро мужчин собирались переплывать Тису, чтобы попасть в Румынию. Мужчины заплатили переправщикам по $4000. Дождавшись ночи, дельцы сообщили "клиентам", что придется переплывать реку без лодки. По дороге к границе нарушителей остановили пограничники.