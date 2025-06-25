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В Житомире злоумышленник обокрал знакомых женщин на полмиллиона гривен: детали дела

Киев • УНН

 • 754 просмотра

В Житомире задержан 38-летний мужчина, который обокрал двух знакомых женщин на полмиллиона гривен. Злоумышленник, бывший сожитель одной из потерпевших, подменял настоящие купюры сувенирными и воровал ценности во время гостин.

В Житомире злоумышленник обокрал знакомых женщин на полмиллиона гривен: детали дела

В Житомире задержан мужчина, который, вероятно, обокрал знакомых женщин на общую сумму около полумиллиона гривен. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГУ Нацполиции в Житомирской области.

Детали

Отмечается, что к правоохранителям обратились две горожанки с сообщениями об исчезновении денег и украшений из их домов. Оперативники установили причастность к этим деяниям знакомого потерпевших. Сейчас ему сообщено о подозрении в содеянном.

Во время первоочередных следственных действий правоохранители выяснили, что одна из потерпевших хранила ценности в ящике в мебели, ее подруга - в сейфе. Когда женщины проверили тайники, имущества на месте уже не было. Общая сумма убытков, нанесенная потерпевшим, достигла полумиллиона гривен

- говорится в сообщении.

Указывается, что оперативники криминальной полиции установили, что к обеим кражам причастен 38-летний уроженец Киевской области, сожитель одной из подруг. Правоохранители разыскали его по месту временного проживания в Житомире.

Выяснено, что мужчина знал, где находятся ключи от сейфа сожительницы, и во время ее отсутствия забрал оттуда все сбережения. Чтобы скрыть преступление, он подменил настоящие купюры сувенирными. Имущество ее подруги мужчина украл во время гостин, воспользовавшись моментом, когда хозяйка отвлеклась

- рассказали в полиции.

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Там сообщили, что фигурант признал свою вину и рассказал, что похищенными средствами он рассчитался с задолженностями по кредитам.

Правоохранители также выяснили, что мужчина уже ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи. Тогда суд избрал ему наказание в виде лишения свободы с испытательным сроком. Во время этого он совершил новые правонарушения

- отмечается в сообщении.

В полиции добавили, что мужчине инкриминируют совершение краж в период военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины). Судом подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Согласно действующему законодательству за содеянное мужчине грозит от 5 до 8 лет заключения.

Напомним

В апреле во Львове задержали рецидивиста, который обокрал знакомого в Хмельницкой области на более 120 тысяч гривен, оставив записку с извинениями. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Житомир
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