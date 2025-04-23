Вкрав майно на понад 120 тисяч, втік до іншої області й попався: у Львові затримали крадія-рецидивіста

34-річного чоловіка, який не раз потрапляв у поле зору правоохоронців за майнові злочини, затримали у Львові за крадіжку. Виявилося, що напередодні він також поцупив у знайомого з Хмельниччини майно на понад 120 тисяч грн та залишив тому записку із вибаченнями. Зловмиснику повідомили про підозру. Про це повідомляє поліція Хмельницької області пише УНН.

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Мешканець Хмельниччини звернувся до правоохоронців із заявою про те, що його обікрав знайомий. Як з'ясувалося, той гостював у потерпілого деякий час, а потім зник разом із майном гостинного товариша, залишивши після себе тільки записку.

Одного дня, коли чоловік повернувся з роботи додому, то виявив, що гість зник, а разом із ним - усі золоті вироби, мобільний телефон та деякі інші речі на загальну суму майже 123 тисячі грн. Натомість зловмисник залишив записку, в якій попросив вибачення й пояснив, що вчинив так, бо потребував грошей - йдеться у дописі поліції.

Правоохоронці також повідомили, що 34-річний крадій попрямував до Львівської області, де його затримали місцеві поліцейські за вчинення аналогічного злочину. Відтепер крадію загрожує від 5 до 8 років тюрми.

Наразі слідчі Хмельницького райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили фігурантові підозру за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років - додали у поліції.

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