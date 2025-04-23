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Вкрав майно на понад 120 тисяч, втік до іншої області й попався: у Львові затримали крадія-рецидивіста

Київ • УНН

 • 3742 перегляди

У Львові затримали рецидивіста, який обікрав знайомого на Хмельниччині на понад 120 тисяч гривень, залишивши записку з вибаченнями. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Вкрав майно на понад 120 тисяч, втік до іншої області й попався: у Львові затримали крадія-рецидивіста

34-річного чоловіка, який не раз потрапляв у поле зору правоохоронців за майнові злочини, затримали у Львові за крадіжку. Виявилося, що напередодні він також поцупив у знайомого з Хмельниччини майно на понад 120 тисяч грн та залишив тому записку із вибаченнями. Зловмиснику повідомили про підозру. Про це повідомляє поліція Хмельницької області пише УНН.

Деталі

Мешканець Хмельниччини звернувся до правоохоронців із заявою про те, що його обікрав знайомий. Як з'ясувалося, той гостював у потерпілого деякий час, а потім зник разом із майном гостинного товариша, залишивши після себе тільки записку.

Одного дня, коли чоловік повернувся з роботи додому, то виявив, що гість зник, а разом із ним - усі золоті вироби, мобільний телефон та деякі інші речі на загальну суму майже 123 тисячі грн. Натомість зловмисник залишив записку, в якій попросив вибачення й пояснив, що вчинив так, бо потребував грошей

- йдеться у дописі поліції.

Правоохоронці також повідомили, що 34-річний крадій попрямував до Львівської області, де його затримали місцеві поліцейські за вчинення аналогічного злочину. Відтепер крадію загрожує від 5 до 8 років тюрми.

Наразі слідчі Хмельницького райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили фігурантові підозру за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років

- додали у поліції.

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