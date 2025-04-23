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Украл имущество более чем на 120 тысяч, сбежал в другую область и попался: во Львове задержали вора-рецидивиста

Киев • УНН

 • 3102 просмотра

Во Львове задержали рецидивиста, который обокрал знакомого в Хмельницкой области более чем на 120 тысяч гривен, оставив записку с извинениями. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Украл имущество более чем на 120 тысяч, сбежал в другую область и попался: во Львове задержали вора-рецидивиста

34-летнего мужчину, который не раз попадал в поле зрения правоохранителей за имущественные преступления, задержали во Львове за кражу. Оказалось, что накануне он также украл у знакомого из Хмельницкой области имущество на более 120 тысяч грн и оставил тому записку с извинениями. Злоумышленнику сообщили о подозрении. Об этом сообщает полиция Хмельницкой области пишет УНН.

Детали

Житель Хмельницкой области обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что его обокрал знакомый. Как выяснилось, тот гостил у потерпевшего некоторое время, а затем исчез вместе с имуществом гостеприимного товарища, оставив после себя только записку.

Однажды, когда мужчина вернулся с работы домой, то обнаружил, что гость исчез, а вместе с ним - все золотые изделия, мобильный телефон и некоторые другие вещи на общую сумму почти 123 тысячи грн. Зато злоумышленник оставил записку, в которой попросил прощения и объяснил, что поступил так, потому что нуждался в деньгах

- говорится в заметке полиции.

Правоохранители также сообщили, что 34-летний вор направился в Львовскую область, где его задержали местные полицейские за совершение аналогичного преступления. Отныне вору грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Сейчас следователи Хмельницкого райуправления полиции под процессуальным руководством прокуратуры объявили фигуранту подозрение по ч. 4 ст. 185 (Кража, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет

- добавили в полиции.

На Пасху убил знакомого вилкой, ножом и мультитулом, а потом попал в ДТП: в Одесской области задержали мужчину23.04.25, 15:00 • 4652 просмотра

Алена Уткина

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