На Пасху убил знакомого вилкой, ножом и мультитулом, а потом попал в ДТП: в Одесской области задержали мужчину

В Одесской области мужчина подозревается в том, что во время празднования Пасхи забил своего знакомого. По версии правоохранителей, он наносил удары вилкой, ножом и мультитулом, пока не убедился в отсутствии у него признаков жизни. За содеянное злоумышленнику грозит до 15 лет заключения. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Одесской области, передает УНН.

Детали

Трагедия произошла в одном из частных домов в Таировской громаде Одесского района. Компания товарищей арендовала дом, ставший местом преступления, для празднования Пасхи.

Во время распития спиртных напитков 33-летний злоумышленник из другой области и 32-летний житель Черноморской громады, познакомившиеся в этот же день благодаря общим знакомым, начали ссориться.

"Конфликт перерос в драку, в ходе которой старший участник набросился на младшего с вилкой, ножом и мультитулом, который имел при себе. Злоумышленник наносил удары по телу потерпевшего, пока не убил. Убедившись в смерти мужчины, правонарушитель скрылся на арендованной машине", - отметили правоохранители.

Также в полиции добавили, что во время побега мужчина попал в ДТП, въехав в припаркованный автомобиль. После ДТП, как указано, он оставил автомобиль и скрылся во двор одного из жилых комплексов, где скрывался. Там его и отыскали.

Погибшего обнаружила женщина, которая также находилась на праздновании, и вызвала помощь. Правоохранители отмечают, что предварительная причина смерти - множественные травмы грудной клетки и повреждения сердца. Для установления точной причины смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

"Следователи задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В содеянном он признался. Правонарушителя проверили на состояние опьянения, он был пьян. Злоумышленнику сообщили о подозрении в убийстве. Это преступление квалифицируется по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок до 15 лет", - добавили в полиции.

Кроме того, на преступника составили ряд административных материалов, в частности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее аварию, оставление места ДТП и управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. По словам правоохранителей, максимальное наказание, предусмотренное санкциями этих статей - штраф 17 тысяч гривен с лишением права управления на срок до одного года.

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