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В Одессе военный ТЦК и члены ОО подозреваются в хулиганстве: детали инцидента

Киев • УНН

 • 2270 просмотра

В Одессе военнослужащий ТЦК и двое членов общественной организации подозреваются в хулиганстве. Они выбили дверь квартиры, устроили дебош и избивали гражданина.

В Одессе военный ТЦК и члены ОО подозреваются в хулиганстве: детали инцидента

Правоохранители сообщили о подозрении в хулиганстве трем жителям Одесской области, среди которых – военнослужащий ТЦК. Об этом сообщило ГУНП Украины в Одесской области, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел в одном из дворов жилого дома в Хаджибейском районе Одессы. Один из фигурантов, находясь в нетрезвом состоянии, пришел к бывшему соседу. Не застав хозяина дома, фигурант вступил в ссору с его женой, после чего его выгнал сосед женщины. Однако инцидент на этом не исчерпался, поскольку фигурант вернулся уже с четырьмя товарищами.

По данным следствия, правонарушители выбили дверь квартиры, устроили дебош и избили гражданина. Один из фигурантов, по предварительным данным, произвел выстрелы из травматического оружия, но никто не пострадал.

Следователи установили личности трех нападавших: ими оказались местные жители в возрасте 20, 22 и 31 года. Один из них оказался военнослужащим ТЦК, двое других – членами общественной организации.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Это грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенное группой лиц.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет. Также полицейские устанавливают местонахождение оружия, из которого были произведены выстрелы.

Выдавали себя за ТЦК и похищали граждан: в Одесской области задержали троих мужчин21.04.25, 14:57 • 3870 просмотров

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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