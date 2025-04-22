В Одессе военный ТЦК и члены ОО подозреваются в хулиганстве: детали инцидента
Киев • УНН
В Одессе военнослужащий ТЦК и двое членов общественной организации подозреваются в хулиганстве. Они выбили дверь квартиры, устроили дебош и избивали гражданина.
Правоохранители сообщили о подозрении в хулиганстве трем жителям Одесской области, среди которых – военнослужащий ТЦК. Об этом сообщило ГУНП Украины в Одесской области, передает УНН.
Детали
Инцидент произошел в одном из дворов жилого дома в Хаджибейском районе Одессы. Один из фигурантов, находясь в нетрезвом состоянии, пришел к бывшему соседу. Не застав хозяина дома, фигурант вступил в ссору с его женой, после чего его выгнал сосед женщины. Однако инцидент на этом не исчерпался, поскольку фигурант вернулся уже с четырьмя товарищами.
По данным следствия, правонарушители выбили дверь квартиры, устроили дебош и избили гражданина. Один из фигурантов, по предварительным данным, произвел выстрелы из травматического оружия, но никто не пострадал.
Следователи установили личности трех нападавших: ими оказались местные жители в возрасте 20, 22 и 31 года. Один из них оказался военнослужащим ТЦК, двое других – членами общественной организации.
Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Это грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенное группой лиц.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет. Также полицейские устанавливают местонахождение оружия, из которого были произведены выстрелы.
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