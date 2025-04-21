Выдавали себя за ТЦК и похищали граждан: в Одесской области задержали троих мужчин

$41.400.01
47.030.02
ukenru
Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов
10:05 • 20949 просмотра

Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов

Эксклюзив
09:18 • 23530 просмотра

Сладости в детском рационе: педиатр объяснила, когда можно и сколько

08:55 • 30473 просмотра

Каким был Папа Франциск и что говорил об Украине

Эксклюзив
06:59 • 23295 просмотра

Пьяный мужчина устроил стрельбу из автомата в Днепропетровской области: он задержан

Эксклюзив
21 апреля, 05:47 • 44867 просмотра

Неделя напряжения и внутренней опоры: гороскоп для всех знаков Зодиака на 22-28 апреля

21 апреля, 03:08 • 37186 просмотра

Епифаний назвал сценарий вывода войск РФ из Украины: это произойдет как в Сирии

21 апреля, 02:26 • 51413 просмотра

Киев готовит ответ на план Трампа о признании аннексии Крыма и блокировании вступления в НАТО - WSJ

20 апреля, 21:16 • 32449 просмотра

Трамп надеется на подписание мирного соглашения между Украиной и Россией уже на этой неделе

20 апреля, 14:07 • 36288 просмотра

На Торецком направлении украинские воины попали в российскую засаду, есть погибшие – Зеленский

20 апреля, 06:46 • 54340 просмотра

В Украину прибыл Благодатный огонь из Варшавы: его встретили на Волыни

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+25°
3м/с
23%
748 мм
Популярные новости

Ночные удары по Украине: взрывы прогремели в нескольких областных центрах

21 апреля, 02:56 • 71887 просмотра

Король Карл и королева Камилла посетили пасхальную службу в Виндзоре вместе с членами королевской семьи

07:34 • 21175 просмотра

Умер Папа Франциск

07:57 • 18869 просмотра

Кристен Стюарт связала себя узами брака с невестой Дилан Майер: церемония состоялась в Лос-Анджелесе

08:54 • 11523 просмотра

Китай ввел санкции против членов Конгресса США - Reuters

10:09 • 15778 просмотра
публикации

Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов

10:05 • 20949 просмотра

Каким был Папа Франциск и что говорил об Украине

08:55 • 30473 просмотра

Неделя напряжения и внутренней опоры: гороскоп для всех знаков Зодиака на 22-28 апреля
Эксклюзив

21 апреля, 05:47 • 44867 просмотра

Как вывести пятна от вина, кофе, травы и чернил: простые и действенные советы

20 апреля, 09:03 • 51256 просмотра

Яйца после Пасхи: как правильно хранить и что из них приготовить

20 апреля, 06:00 • 53123 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Папа Франциск

Виталий Кличко

Владимир Зеленский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Киев

Рим

Реклама
УНН Lite

Фанаты снова обеспокоены состоянием Джастина Бибера после странного поведения на вечеринке Coachella

09:54 • 11198 просмотра

Кристен Стюарт связала себя узами брака с невестой Дилан Майер: церемония состоялась в Лос-Анджелесе

08:54 • 11706 просмотра

Меган Маркл застала врасплох неожиданных гостей возле своего поместья в Монтесито за $14 миллионов

08:50 • 10866 просмотра

Король Карл и королева Камилла посетили пасхальную службу в Виндзоре вместе с членами королевской семьи

07:34 • 21392 просмотра

Пять крутых сериалов-антологий: что можно посмотреть в свободное время

19 апреля, 15:04 • 75920 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Financial Times

Хранитель

Facebook

ТикТок

Выдавали себя за ТЦК и похищали граждан: в Одесской области задержали троих мужчин

Киев • УНН

 • 14 просмотра

В Одесской области разоблачены трое мужчин, которые, выдавая себя за сотрудников ТЦК, незаконно задерживали людей. Они использовали форму и автомобиль, а одного потерпевшего полиция освободила.

Выдавали себя за ТЦК и похищали граждан: в Одесской области задержали троих мужчин

В Одесской области сообщили о подозрении троим мужчинам, которые незаконно лишали свободы людей под видом работников ТЦК. Об этом сообщила Одесская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

По данным следствия, подозреваемыми оказались члены одной из общественных организаций Одессы – они выдавали себя за военных. Злоумышленники имели форму, похожую на военную, пользовались авто с камуфлированной окраской и действовали якобы от имени территориального центра комплектования.

Участники преступной группы под предлогом мобилизационной деятельности останавливали граждан с применением физической силы, после чего помещали их в авто. Но одному из потерпевших удалось позвонить в полицию.

Правоохранители задержали злоумышленников и освободили мужчину. Задержанных проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 353, ч. 2 ст. 146 УК Украины:

  • совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией;
    • самовольное присвоение властных полномочий или звания служебного лица;
      • незаконное лишение свободы или похищение человека.

        Задержанным в случае признания вины судом может грозить длительный срок тюремного заключения.

        Готовила атаки рашистов по аэродромам ВСУ на западе Украины: задержали агента гру рф21.04.25, 13:43 • 1106 просмотров

        Евгений Устименко

        Евгений Устименко

        Криминал и ЧП
        Одесская область
        Вооруженные силы Украины
        Украина
        Одесса
        Brent
        $66.33
        Bitcoin
        $87,360.90
        S&P 500
        $5,302.78
        Tesla
        $239.97
        Газ TTF
        $35.66
        Золото
        $3,406.86
        Ethereum
        $1,634.88