Выдавали себя за ТЦК и похищали граждан: в Одесской области задержали троих мужчин

В Одесской области сообщили о подозрении троим мужчинам, которые незаконно лишали свободы людей под видом работников ТЦК. Об этом сообщила Одесская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

По данным следствия, подозреваемыми оказались члены одной из общественных организаций Одессы – они выдавали себя за военных. Злоумышленники имели форму, похожую на военную, пользовались авто с камуфлированной окраской и действовали якобы от имени территориального центра комплектования.

Участники преступной группы под предлогом мобилизационной деятельности останавливали граждан с применением физической силы, после чего помещали их в авто. Но одному из потерпевших удалось позвонить в полицию.

Правоохранители задержали злоумышленников и освободили мужчину. Задержанных проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 353, ч. 2 ст. 146 УК Украины:

совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией;

самовольное присвоение властных полномочий или звания служебного лица;

незаконное лишение свободы или похищение человека.

Задержанным в случае признания вины судом может грозить длительный срок тюремного заключения.

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