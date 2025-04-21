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Видавали себе за ТЦК та викрадали громадян: на Одещині затримали трьох чоловіків

Київ • УНН

 • 54 перегляди

На Одещині викрито трьох чоловіків, які, видаючи себе за працівників ТЦК, незаконно затримували людей. Вони використовували форму та авто, а одного потерпілого поліція звільнила.

Видавали себе за ТЦК та викрадали громадян: на Одещині затримали трьох чоловіків

На Одещині повідомили про підозру трьом чоловікам, які незаконно позбавляли волі людей під виглядом працівників ТЦК. Про це повідомила Одеська обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, підозрюваними виявились члени однієї з громадських організацій Одеси – вони видавали себе за військових. Зловмисники мали форму, схожу на військову, користувались авто з камуфльованим забарвленням та діяли нібито від імені територіального центру комплектування.

Учасники злочинної групи під приводом мобілізаційної діяльності зупиняли громадян із застосуванням фізичної сили, після чого поміщали їх в авто. Але одному з потерпілих вдалось зателефонувати в поліцію.

Правоохоронці затримали зловмисників і звільнили чоловіка. Затриманих перевіряють на причетність до аналогічних злочинів.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 353, ч. 2 ст. 146 КК України:

  • вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією;
    • самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи;
      • незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

        Затриманим у разі визнання провини судом може загрожувати тривалий термін ув’язнення.

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        Євген Устименко

        Євген Устименко

        Кримінал та НП
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