Видавали себе за ТЦК та викрадали громадян: на Одещині затримали трьох чоловіків

На Одещині повідомили про підозру трьом чоловікам, які незаконно позбавляли волі людей під виглядом працівників ТЦК. Про це повідомила Одеська обласна прокуратура, передає УНН.

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За даними слідства, підозрюваними виявились члени однієї з громадських організацій Одеси – вони видавали себе за військових. Зловмисники мали форму, схожу на військову, користувались авто з камуфльованим забарвленням та діяли нібито від імені територіального центру комплектування.

Учасники злочинної групи під приводом мобілізаційної діяльності зупиняли громадян із застосуванням фізичної сили, після чого поміщали їх в авто. Але одному з потерпілих вдалось зателефонувати в поліцію.

Правоохоронці затримали зловмисників і звільнили чоловіка. Затриманих перевіряють на причетність до аналогічних злочинів.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 353, ч. 2 ст. 146 КК України:

вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією;

самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи;

незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Затриманим у разі визнання провини судом може загрожувати тривалий термін ув’язнення.

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