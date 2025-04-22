В Одесі військовий ТЦК і члени ГО підозрюються у хуліганстві: деталі інциденту

Правоохоронці повідомили про підозру в хуліганстві трьом жителям Одещини, серед яких – військовослужбовець ТЦК. Про це повідомило ГУНП України в Одеській області, передає УНН.

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Інцидент стався в одному з дворів житлового будинку в Хаджибейському районі Одеси. Один з фігурантів, перебуваючи у нетверезому стані, прийшов до колишнього сусіда. Не заставши господаря вдома, фігурант вступив у сварку з його дружиною, після чого його вигнав сусід жінки. Однак інцидент на цьому не вичерпався, оскільки фігурант повернувся вже з чотирма товаришами.

За даними слідства, правопорушники вибили двері квартири, влаштували дебош і били громадянина. Один з фігурантів, за попередніми даними, зробив постріли з травматичної зброї, але ніхто не постраждав.

Слідчі встановили особи трьох нападників: ними виявились місцеві жителі віком 20, 22 і 31 років. Один з них виявився військовослужбовцем ТЦК, двоє інших – членами громадської організації.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України. Це грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчинене групою осіб.

Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до чотирьох років. Також поліцейські встановлюють місцезнаходження зброї, з якої були зроблені постріли.

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