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У Раді вимагають, щоб НАЗК перевірило голову Наглядової ради "Держзембанку" Васильченка на наявність конфлікту інтересів
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09:55 • 10934 перегляди

У Раді вимагають, щоб НАЗК перевірило голову Наглядової ради "Держзембанку" Васильченка на наявність конфлікту інтересів

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The Guardian

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SAR-Lupe

В Одесі військовий ТЦК і члени ГО підозрюються у хуліганстві: деталі інциденту

Київ • УНН

 • 2920 перегляди

В Одесі військовослужбовець ТЦК та двоє членів громадської організації підозрюються в хуліганстві. Вони вибили двері квартири, влаштували дебош і били громадянина.

В Одесі військовий ТЦК і члени ГО підозрюються у хуліганстві: деталі інциденту

Правоохоронці повідомили про підозру в хуліганстві трьом жителям Одещини, серед яких – військовослужбовець ТЦК. Про це повідомило ГУНП України в Одеській області, передає УНН.

Деталі

Інцидент стався в одному з дворів житлового будинку в Хаджибейському районі Одеси. Один з фігурантів, перебуваючи у нетверезому стані, прийшов до колишнього сусіда. Не заставши господаря вдома, фігурант вступив у сварку з його дружиною, після чого його вигнав сусід жінки. Однак інцидент на цьому не вичерпався, оскільки фігурант повернувся вже з чотирма товаришами.

За даними слідства, правопорушники вибили двері квартири, влаштували дебош і били громадянина. Один з фігурантів, за попередніми даними, зробив постріли з травматичної зброї, але ніхто не постраждав.

Слідчі встановили особи трьох нападників: ними виявились місцеві жителі віком 20, 22 і 31 років. Один з них виявився військовослужбовцем ТЦК, двоє інших – членами громадської організації.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України. Це грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчинене групою осіб.

Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до чотирьох років. Також поліцейські встановлюють місцезнаходження зброї, з якої були зроблені постріли.

Видавали себе за ТЦК та викрадали громадян: на Одещині затримали трьох чоловіків21.04.25, 14:57 • 3886 переглядiв

Євген Устименко

Євген Устименко

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