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На Великдень вбив знайомого виделкою, ножем і мультитулом, а потім потрапив у ДТП: на Одещині затримали чоловіка

Київ • УНН

 • 3760 перегляди

В Одеській області чоловік підозрюється у тому, що під час святкування Великодня вбив знайомого виделкою, ножем та мультитулом. Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення.

На Великдень вбив знайомого виделкою, ножем і мультитулом, а потім потрапив у ДТП: на Одещині затримали чоловіка

На Одещині чоловік підозрюється у тому, що під час святкування Великодня забив свого знайомця. За версією правоохоронців, він завдавав удари виделкою, ножем та мультитулом, допоки не пересвідчився у відсутності в нього ознак життя. За скоєному зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області, передає УНН.

Деталі

Трагедія сталася в одному з приватних будинків у Таїровській громаді Одеського району. Компанія товаришів орендувала дім, який став місцем злочину, для святкування Великодня.

Під час чаркування 33-річний зловмисник з іншої області та 32-річний житель Чорноморської громади, які познайомились в цей самий день завдяки спільним знаймим, почали сваритися.

"Конфлікт переріс у бійку, в ході якої старший учасник накинувся на молодшого з виделкою, ножем та мультитулом, який мав при собі. Зловмисник завдавав ударам по тілу потерпілого, допоки не вбив. Переконавшись у смерті чоловіка, правопорушник втік на орендованій автівці", - зазначили правоохоронці.

Також у поліції додали, що під час втечі чоловік потрапив у ДТП, в’їхавши у припарковане авто. Після автопригоди, як вказано, він залишив автівку і втік у двір одного з житлових комплексів, де переховувався. Там його і відшукали.

Загиблого виявила жінка, яка також перебувала на святкуванні, і викликала допомогу. Правоохоронці зазначають, що попередня причина смерті – множинні травми грудної клітки та ушкодження серця. Для встановлення точної причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.

"Слідчі затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У скоєному він зізнався. Правопорушника перевірили на стан сп’яніння, він був п’яний. Зловмиснику повідомили про підозру у вбивстві. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України й карається позбавленням волі на строк до 15 років", - додали у поліції.

Окрім того, на злочинця склали низку адміністративних матеріалів, зокрема за порушення правил дорожнього руху, що спричинило аварію, залишення місця ДТП та керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння. За словами правоохоронців, максимальне покарання, передбачене санкціями цих статей – штраф 17 тисяч гривень із позбавленням права керування на строк до одного року.

В Одесі військовий ТЦК і члени ГО підозрюються у хуліганстві: деталі інциденту22.04.25, 13:12 • 6802 перегляди

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