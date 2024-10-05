Обокрал квартиру и пытался вывезти украденное на чужом авто: ривненчанина приговорили к 6 годам тюрьмы

30-летний мужчина, ранее судимый, выбил входную дверь и проник в квартиру жительницы г. Костополь, откуда украл бытовые вещи, которые попытался вывезти на чужом авто. Об этом сообщает прокуратура Ровенской области, пишет УНН.

Прокуроры Костопольского отдела Здолбуновской окружной прокуратуры в суде доказали вину жителя Ровно в повторной краже с проникновением в жилище и покушении на угон автомобиля, совершенных в условиях военного положения, а также в похищении паспортов (ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 357 УК Украины). Приговором суда ему назначено наказание, по совокупности преступлений и приговоров в виде 6 лет лишения свободы - говорится в сообщении.

Детали

Прокурорами доказано, что 30-летний житель г. Ровно, ранее неоднократно судимый (последний раз в марте 2023 года с испытательным сроком), выводов для себя не сделал, на путь исправления не стал и снова совершил ряд преступлений.

Так, в начале ноября прошлого года, он выбил входную дверь и проник в квартиру жительницы г. Костополь, откуда похитил 2 телевизора, одежду, инструменты и загранпаспорта.

Поняв, что похищенные вещи самостоятельно не донесет, злоумышленник разбил стекло в автомобиле соседа потерпевшей и загрузил имущество в салон. Мужчина пытался ножницами завести двигатель автомобиля, однако был задержан сотрудниками полиции, которые прибыли по вызову жителей дома.

Во время судебного разбирательства обвиняемый вину признал частично. До вступления приговора в законную силу, осужденный будет находиться под стражей.

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