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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Черкасской области будут судить священника, который распространил коммунистическую символику и оправдывал российскую агрессию

В Черкасской области будут судить священника, который распространил коммунистическую символику и оправдывал российскую агрессию

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 13:09  •  3980 просмотра

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Прокуратура передала в суд дело священника из Корсунь-Шевченковского за распространение коммунистической символики и оправдание агрессии рф. Ему грозит до 8 лет заключения с возможной конфискацией имущества.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт по факту распространения символики коммунистического тоталитарного режима и оправдания вооруженной агрессии рф против Украины в отношении священника из города Корсунь-Шевченковский. Об этом УНН пишет со ссылкой на Черкасскую областную прокуратуру.

Детали

По данным следствия, 51-летний настоятель Свято-Троицкого прихода Черкасской епархии украинской православной церкви, имея пророссийские взгляды, используя собственный аккаунт в запрещенной соцсети "одноклассники", распространил символику коммунистического тоталитарного режима и изображения национал-социалистической (нацистской) символики.

Кроме того, обвиняемый распространял видеоролики в которых оправдывал, признавал правомерной, вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году.

В случае доказательства вины мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет, с конфискацией имущества или без таковой.

Сейчас ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним

В Винницкой области священнику УПЦ (МП) сообщили о подозрении в оправдании вооруженной агрессии рф против Украины. Он распространял пророссийскую пропаганду через Telegram, используя российские источники информации.

В отношении более 100 священнослужителей УПЦ (МП) открыты дела, 26 получили приговоры - СБУ20 августа 2024, 15:06 • 15782 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Криминал и ЧП
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