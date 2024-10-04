В Черкасской области будут судить священника, который распространил коммунистическую символику и оправдывал российскую агрессию

Прокуратура направила в суд обвинительный акт по факту распространения символики коммунистического тоталитарного режима и оправдания вооруженной агрессии рф против Украины в отношении священника из города Корсунь-Шевченковский. Об этом УНН пишет со ссылкой на Черкасскую областную прокуратуру.

Детали

По данным следствия, 51-летний настоятель Свято-Троицкого прихода Черкасской епархии украинской православной церкви, имея пророссийские взгляды, используя собственный аккаунт в запрещенной соцсети "одноклассники", распространил символику коммунистического тоталитарного режима и изображения национал-социалистической (нацистской) символики.

Кроме того, обвиняемый распространял видеоролики в которых оправдывал, признавал правомерной, вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году.

В случае доказательства вины мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет, с конфискацией имущества или без таковой.

Сейчас ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним

В Винницкой области священнику УПЦ (МП) сообщили о подозрении в оправдании вооруженной агрессии рф против Украины. Он распространял пророссийскую пропаганду через Telegram, используя российские источники информации.

В отношении более 100 священнослужителей УПЦ (МП) открыты дела, 26 получили приговоры - СБУ