На Черкащині судитимуть священика, який поширив комуністичну символіку та виправдовував російську агресію
Київ • УНН
Прокуратура передала до суду справу священика з Корсунь-Шевченківського за поширення комуністичної символіки та виправдання агресії рф. Йому загрожує до 8 років ув'язнення з можливою конфіскацією майна.
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за фактом поширення символіки комуністичного тоталітарного режиму та виправдовування збройної агресії рф проти України щодо священика з міста Корсунь-Шевченківський. Про це УНН пише з посиланням на Черкаську обласну прокуратуру.
Деталі
За даними слідства, 51-річний настоятель Свято-Троїцької парафії Черкаської єпархії української православної церкви, маючи проросійські погляди, використовуючи власний акаунт у забороненій соцмережі "однокласники", поширив символіку комуністичного тоталітарного режиму та зображення націонал-соціалістичної (нацистської) символіки.
Окрім того, обвинувачений розповсюджував відеоролики у яких виправдовував, визнавав правомірною, збройну агресію рф проти України, розпочату у 2014 році.
У разі доведення вини чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років, з конфіскацією майна або без такої.
Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Нагадаємо
На Вінниччині священнику УПЦ (МП) повідомили про підозру у виправдовуванні збройної агресії рф проти України. Він поширював проросійську пропаганду через Telegram, використовуючи російські джерела інформації.
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