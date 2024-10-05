Обікрав квартиру та намагався вивезти вкрадене на чужому авто: рівнянина засудили до 6 років в’язниці

30-річний чоловік, раніше судимий, вибив вхідні двері та проник до квартири жительки м. Костопіль, звідки вкрав побутові речі, які спробував вивезти на чужому авто. Про це повідомляє прокуратура Рівненщини, пише УНН.

Прокурори Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури в суді довели вину жителя Рівного у повторній крадіжці із проникненням до житла та замаху на угон автівки, вчинених в умовах воєнного стану, а також у викраденні паспортів (ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 357 КК України). Вироком суду йому призначено покарання, за сукупністю злочинів і вироків у вигляді 6 років позбавлення волі - йдеться у повідомленні.

Деталі

Прокурорами доведено, що 30-річний житель м. Рівне, раніше неодноразово судимий (останній раз в березні 2023 року з іспитовим строком), висновків для себе не зробив, на шлях виправлення не став і знову вчинив ряд злочинів.

Так, на початку листопада минулого року, він вибив вхідні двері та проник до квартири жительки м. Костопіль, звідки викрав 2 телевізори, одяг, інструменти та закордонні паспорти.

Зрозумівши, що викрадені речі самотужки не донесе, зловмисник розбив скло у автомобілі сусіда потерпілої та завантажив майно в салон. Чоловік намагався ножицями завести двигун автівки, однак був затриманий працівниками поліції, які прибули за викликом мешканців будинку.

Під час судового розгляду обвинувачений вину визнав частково. До набрання вироком законної сили, засуджений перебуватиме під вартою.

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