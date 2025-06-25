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У Житомирі зловмисник обікрав знайомих жінок на півмільйона гривень: деталі справи

Київ • УНН

 • 1242 перегляди

У Житомирі затримано 38-річного чоловіка, який обікрав двох знайомих жінок на півмільйона гривень. Зловмисник, колишній співмешканець однієї з потерпілих, підміняв справжні купюри сувенірними та крав цінності під час гостин.

У Житомирі зловмисник обікрав знайомих жінок на півмільйона гривень: деталі справи

У Житомирі затримано чоловіка, який, імовірно, обікрав знайомих жінок на загальну суму близько півмільйона гривень. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення ГУ Нацполіції у Житомирській області.

Деталі

Зазначається, що до правоохоронців звернулися двоє містянок з повідомленнями про зникнення грошей та прикрас з їхніх осель. Оперативники встановили причетність до цих діянь знайомого потерпілих. Нині йому повідомлено про підозру в учиненому.

Під час першочергових слідчих дій правоохоронці з’ясували, що одна з потерпілих зберігала цінності в скриньці у меблях, її подруга - у сейфі. Коли жінки перевірили сховки, майна на місці вже не було. Загальна сума збитків, завдана потерпілим, сягнула півмільйона гривень

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що оперативники кримінальної поліції встановили, що до обох крадіжок причетний 38-річний уродженець Київщини, співмешканець однієї з подруг. Правоохоронці розшукали його за місцем тимчасового проживання в Житомирі.

З’ясовано, що чоловік знав, де знаходяться ключі від сейфа співмешканки, й під час її відсутності забрав звідти всі збереження. Щоб приховати злочин, він підмінив справжні купюри сувенірними. Майно її подруги чоловік викрав під час гостин, скориставшись моментом, коли господиня відволіклася

- розповіли у поліції.

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Там повідомили, що фігурант визнав свою провину та розповів, що викраденими коштами він розрахувався із заборгованостями за кредитами.

Правоохоронці також з’ясували, що чоловік вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки. Тоді суд обрав йому покарання у вигляді позбавлення волі з випробувальним терміном. Під час цього він вчинив нові правопорушення

- зазначається у повідомленні.

У поліції додали, що чоловіку інкримінують вчинення крадіжок в період воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України). Судом підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Згідно з чинним законодавством за вчинене чоловікові загрожує від 5 до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо

У квітні у Львові затримали рецидивіста, який обікрав знайомого на Хмельниччині на понад 120 тисяч гривень, залишивши записку з вибаченнями. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Кримінал та НП
Національна поліція України
Житомир
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