В Запорожье разоблачили три мошеннических call-центра: более 50 потерпевших и почти 4 млн грн убытков
Киев • УНН
Правоохранители Запорожья пресекли деятельность трех мошеннических call-центров, обманывавших граждан Украины и Казахстана. Более 50 потерпевших потеряли почти 4 миллиона гривен, 10 лицам сообщено о подозрении.
В Запорожье правоохранители пресекли деятельность трех мошеннических call-центров, которые под видом работников банков и налоговых органов годами обманывали граждан Украины и Казахстана. В результате преступной деятельности пострадали более 50 человек, а общая сумма ущерба достигла почти 4 миллионов гривен. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Операторы действовали под видом работников банков и налоговой службы, сообщали о якобы угрозе блокировки счетов и требовали "срочно урегулировать вопрос". Полученные средства выводили через сеть подставных лиц
Сообщено о подозрении 10 лицам в рамках трех уголовных производств. Трое жителей Запорожья обманули по меньшей мере 38 граждан на более чем 2,5 млн грн. Группа из трех человек завладела более 500 тыс. грн у 12 потерпевших. Еще четверо подозреваемых, разоблаченных совместно с компетентными органами Республики Казахстан, обманули семерых граждан этой страны на более чем 9,9 млн тенге (более 800 тыс. грн).
Во время обысков изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, SIM-карты и другие доказательства мошеннической деятельности.
Расследование осуществляется по статьям 190 и 191 УК Украины. Часть подозреваемых находится под стражей, в отношении остальных направлено ходатайство о применении аналогичной меры пресечения.
Прокуратура продолжает противодействие деятельности мошеннических call-центров. В течение 2025 года проведено 711 обысков по местам их незаконной деятельности, изъято около 20 тысяч единиц компьютерной техники.
