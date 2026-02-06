В Запорожье разоблачили три мошеннических call-центра: более 50 потерпевших и почти 4 млн грн убытков

$43.140.03
50.900.14
ukenru
12:09 • 986 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
11:00 • 9838 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
09:41 • 11507 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
09:02 • 14637 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 53447 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 50153 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 39211 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 51548 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 94172 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 35294 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
2м/с
73%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Спасатели показали эвакуацию 9 человек из Дружковки в Донецкой областиVideo6 февраля, 03:01 • 10126 просмотра
Вражеская атака на Запорожский район: погибли супруги6 февраля, 03:36 • 6200 просмотра
Бессент: дальнейшие санкции США против РФ зависят от мирных переговоров6 февраля, 04:30 • 18377 просмотра
Блокировка Starlink для россиян замедлит удары по логистике Украины - ISW09:36 • 10504 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto11:15 • 5744 просмотра
публикации
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto11:15 • 5868 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
11:00 • 9838 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 27210 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 53447 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 94172 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Блогеры
Руслан Стефанчук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Иран
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 16769 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 19673 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 28999 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 32250 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 68050 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Старлинк
Отопление
Х-47М2 "Кинжал"

В Запорожье разоблачили три мошеннических call-центра: более 50 потерпевших и почти 4 млн грн убытков

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Правоохранители Запорожья пресекли деятельность трех мошеннических call-центров, обманывавших граждан Украины и Казахстана. Более 50 потерпевших потеряли почти 4 миллиона гривен, 10 лицам сообщено о подозрении.

В Запорожье разоблачили три мошеннических call-центра: более 50 потерпевших и почти 4 млн грн убытков

В Запорожье правоохранители пресекли деятельность трех мошеннических call-центров, которые под видом работников банков и налоговых органов годами обманывали граждан Украины и Казахстана. В результате преступной деятельности пострадали более 50 человек, а общая сумма ущерба достигла почти 4 миллионов гривен. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Операторы действовали под видом работников банков и налоговой службы, сообщали о якобы угрозе блокировки счетов и требовали "срочно урегулировать вопрос". Полученные средства выводили через сеть подставных лиц

- говорится в сообщении.

Сообщено о подозрении 10 лицам в рамках трех уголовных производств. Трое жителей Запорожья обманули по меньшей мере 38 граждан на более чем 2,5 млн грн. Группа из трех человек завладела более 500 тыс. грн у 12 потерпевших. Еще четверо подозреваемых, разоблаченных совместно с компетентными органами Республики Казахстан, обманули семерых граждан этой страны на более чем 9,9 млн тенге (более 800 тыс. грн).

Во время обысков изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, SIM-карты и другие доказательства мошеннической деятельности.

Расследование осуществляется по статьям 190 и 191 УК Украины. Часть подозреваемых находится под стражей, в отношении остальных направлено ходатайство о применении аналогичной меры пресечения.

Прокуратура продолжает противодействие деятельности мошеннических call-центров. В течение 2025 года проведено 711 обысков по местам их незаконной деятельности, изъято около 20 тысяч единиц компьютерной техники.

Обманули людей на более чем 92 тысячи долларов: правоохранители Украины и Казахстана ликвидировали мошеннический call-центр в Одессе03.10.25, 10:58 • 12342 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Техника
Обыск
Банковская карта
Генеральный прокурор Украины
Украина
Казахстан
Запорожье