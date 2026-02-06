У Запоріжжі викрили три шахрайські call-центри: понад 50 потерпілих і майже 4 млн грн збитків
Київ • УНН
Правоохоронці Запоріжжя припинили діяльність трьох шахрайських call-центрів, що ошукували громадян України та Казахстану. Понад 50 потерпілих втратили майже 4 мільйони гривень, 10 особам повідомлено про підозру.
У Запоріжжі правоохоронці припинили діяльність трьох шахрайських call-центрів, які під виглядом працівників банків і податкових органів роками ошукували громадян України та Казахстану. Внаслідок злочинної діяльності постраждали понад 50 осіб, а загальна сума збитків сягнула майже 4 мільйонів гривень. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Оператори діяли під виглядом працівників банків і податкової служби, повідомляли про нібито загрозу блокування рахунків та вимагали "терміново врегулювати питання". Отримані кошти виводили через мережу підставних осіб
Повідомлено про підозру 10 особам у межах трьох кримінальних проваджень. Троє мешканців Запоріжжя ошукали щонайменше 38 громадян на понад 2,5 млн грн. Група з трьох осіб заволоділа понад 500 тис. грн у 12 потерпілих. Ще четверо підозрюваних, викритих спільно з компетентними органами Республіки Казахстан, ошукали сімох громадян цієї країни на понад 9,9 млн тенге (понад 800 тис. грн).
Під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, SIM-карти та інші докази шахрайської діяльності.
Розслідування здійснюється за статтями 190 та 191 КК України. Частина підозрюваних перебуває під вартою, щодо інших скеровано клопотання про застосування аналогічного запобіжного заходу.
Прокуратура продовжує протидію діяльності шахрайських call-центрів. Упродовж 2025 року проведено 711 обшуків за місцями їх незаконної діяльності, вилучено близько 20 тисяч одиниць комп’ютерної техніки.
