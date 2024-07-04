Ряд европейских стран работают над тем, чтобы продолжить поставки газа из рф через Украину в страны Евросоюза после окончания в конце 2024 года действия контракта между Киевом и москвой. Об этом в среду, 3 июля, сообщает немецкая экономическая газета Handelsblatt, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Отмечается, что в частности и в министерстве экономики ФРГ и Еврокомиссии (ЕК) сообщили, что правительство Германии и Брюссель ведут переговоры с государствами - членами ЕС, которые получают транзитный газ.

Как пишет Handelsblatt со ссылкой на представительницу Еврокомиссии, при этом ЕС рассматривает возможность заключения с "Газпромом" контракта на транзит газа через Украину.

Дополнение

Несмотря на войну с Украиной, россия продолжает поставлять через ее территорию газ в такие страны ЕС, как Австрия, Словакия, Венгрия и Чехия.

3 июля Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не хочет продлевать действие газового контракта с россией. Сейчас Киев ведет переговоры о поставках природного газа в Европейский союз из Азербайджана.

Ранее Bloomberg сообщало, что европейские чиновники ведут переговоры о сохранении поступления газа по трубопроводу через Украину, один из вариантов может заключаться в том, чтобы европейские компании покупали и закачивали газ из Азербайджана в российские трубопроводы.