В ЕС отрицают связь между покупкой газа у россии и мирными переговорами

В Европейском Союзе (ЕС) отрицают возможность покупки газа России с переговорами об окончании войны рф против Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента Еврокомиссии Паулы Пиньо и издание Financial Times.

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В Евросоюзе отрицают, что связывают возможность покупки газа России с мирными переговорами по войне в Украине, Об этом 30 января заявила Паула Пиньо, пресс-секретарь главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

На данный момент мы не проводим никаких связей с мирными переговорами. Когда бы эти переговоры не состоялись, когда этот момент наступит, это будет происходить при участии Украины, и мы не подтверждаем никаких связей, о чем сообщалось в статье сегодня утром, по транзиту газа и любых мирных переговоров