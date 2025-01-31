В ЕС отрицают связь между покупкой газа у россии и мирными переговорами
Киев • УНН
Еврокомиссия официально опровергла информацию о возможности возобновления закупок российского газа в обмен на мирные переговоры. Пресс-секретарь президента ЕК подтвердила курс на отказ от российского газа.
В Европейском Союзе (ЕС) отрицают возможность покупки газа России с переговорами об окончании войны рф против Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента Еврокомиссии Паулы Пиньо и издание Financial Times.
Детали
В Евросоюзе отрицают, что связывают возможность покупки газа России с мирными переговорами по войне в Украине, Об этом 30 января заявила Паула Пиньо, пресс-секретарь главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
На данный момент мы не проводим никаких связей с мирными переговорами. Когда бы эти переговоры не состоялись, когда этот момент наступит, это будет происходить при участии Украины, и мы не подтверждаем никаких связей, о чем сообщалось в статье сегодня утром, по транзиту газа и любых мирных переговоров
Отвечая на вопросы на пресс-конференции, Пиньо также подтвердила заявленное после начала полномасштабного вторжения в Украину стремление ЕС постепенно отказаться от импорта российского газа.
Вопрос журналиста опирался на материал газеты Financial Times о том, что в ЕС начали обсуждать идею возвращения к покупке российского трубопроводного газа как части потенциального плана урегулирования, чтобы прекратить войну против Украины.
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Предложение возобновить закупки российского газа натолкнулось на негативную реакцию со стороны главных союзников Украины в ЕС и должностных лиц некоторых восточноевропейских государств блока, добавляет Financial Times.
Пиньо также подтвердила постепенное стремление ЕС отказаться от импорта российского газа после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Напомним
Европейские чиновники обсуждают возможность возобновления импорта российского трубопроводного газа в рамках мирного урегулирования. Германия и Венгрия поддерживают инициативу для снижения цен на энергоносители.
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