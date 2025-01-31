В ЕС отрицают связь между покупкой газа у россии и мирными переговорами

ukenru
В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
18:52 • 54437 просмотра

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

Эксклюзив
В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений
30 января, 15:12 • 102842 просмотра

В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

Эксклюзив
Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил
30 января, 14:34 • 106077 просмотра

Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил

Эксклюзив
На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция
30 января, 13:06 • 110656 просмотра

На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция

Эксклюзив
"Клуб белого бизнеса" или угроза нацбезопасности? СБУ должна проверить компании со связями с россией
30 января, 12:52 • 109586 просмотра

"Клуб белого бизнеса" или угроза нацбезопасности? СБУ должна проверить компании со связями с россией

Эксклюзив
Законопроект об изменении срока прохождения ВВК для ограниченно годных: в ВР разъяснили, что ожидает тех, кто не успеет до 4 февраля
30 января, 11:49 • 107793 просмотра

Законопроект об изменении срока прохождения ВВК для ограниченно годных: в ВР разъяснили, что ожидает тех, кто не успеет до 4 февраля

Эксклюзив
В Ассоциации перевозчиков против остановок маршруток во время тревоги: объяснили почему
30 января, 11:20 • 107051 просмотра

В Ассоциации перевозчиков против остановок маршруток во время тревоги: объяснили почему

Прогнозов на отключение света из-за похолодания нет - Укрэнерго
30 января, 11:09 • 102121 просмотра

Прогнозов на отключение света из-за похолодания нет - Укрэнерго

Эксклюзив
Агробизнесмена Сергея Тарасова, подозреваемого в присвоении земли военных, объявили в международный розыск - документ
30 января, 10:25 • 101582 просмотра

Агробизнесмена Сергея Тарасова, подозреваемого в присвоении земли военных, объявили в международный розыск - документ

Эксклюзив
Важно услышать всех: в комитете ВР по вопросам здоровья нации обсудят будущий законопроект по фармрынку
30 января, 09:58 • 101977 просмотра

Важно услышать всех: в комитете ВР по вопросам здоровья нации обсудят будущий законопроект по фармрынку

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

30 января, 15:24 • 111191 просмотра
Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

30 января, 15:36 • 102092 просмотра
МИД Украины вызвал посла Словакии из-за скандальных заявлений Фицо

МИД Украины вызвал посла Словакии из-за скандальных заявлений Фицо

30 января, 15:46 • 30370 просмотра
Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

30 января, 15:57 • 100039 просмотра
15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

18:35 • 62859 просмотра
публикации
15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

18:35 • 62859 просмотра
Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

30 января, 15:24 • 111191 просмотра
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 223637 просмотра
От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

28 января, 13:25 • 225201 просмотра
Международная помощь Украине: учитываются ли все риски

Международная помощь Украине: учитываются ли все риски
Эксклюзив

28 января, 13:03 • 214907 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

30 января, 15:57 • 100039 просмотра
Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

30 января, 15:36 • 102092 просмотра
Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

30 января, 11:39 • 122145 просмотра
День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

30 января, 04:30 • 130699 просмотра
Бейонсе возвращается с концертами после обвинения в сексуальном насилии ее мужа

Бейонсе возвращается с концертами после обвинения в сексуальном насилии ее мужа

29 января, 17:13 • 117469 просмотра
Актуальное
В ЕС отрицают связь между покупкой газа у россии и мирными переговорами

В ЕС отрицают связь между покупкой газа у россии и мирными переговорами

Киев  •  УНН

 • 1238 просмотра

Read in English

Еврокомиссия официально опровергла информацию о возможности возобновления закупок российского газа в обмен на мирные переговоры. Пресс-секретарь президента ЕК подтвердила курс на отказ от российского газа.

В Европейском Союзе (ЕС) отрицают возможность покупки газа России с переговорами об окончании войны рф против Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента Еврокомиссии Паулы Пиньо и издание Financial Times.

Детали

В Евросоюзе отрицают, что связывают возможность покупки газа России с мирными переговорами по войне в Украине, Об этом 30 января заявила Паула Пиньо, пресс-секретарь главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

На данный момент мы не проводим никаких связей с мирными переговорами. Когда бы эти переговоры не состоялись, когда этот момент наступит, это будет происходить при участии Украины, и мы не подтверждаем никаких связей, о чем сообщалось в статье сегодня утром, по транзиту газа и любых мирных переговоров

- сказала Пиньо.

Отвечая на вопросы на пресс-конференции, Пиньо также подтвердила заявленное после начала полномасштабного вторжения в Украину стремление ЕС постепенно отказаться от импорта российского газа.

Вопрос журналиста опирался на материал газеты Financial Times о том, что в ЕС начали обсуждать идею возвращения к покупке российского трубопроводного газа как части потенциального плана урегулирования, чтобы прекратить войну против Украины.

Руководитель ЦПД объяснил голоса в ЕС относительно возвращения к закупкам российского газа30.01.25, 09:58 • 27780 просмотров

Предложение возобновить закупки российского газа натолкнулось на негативную реакцию со стороны главных союзников Украины в ЕС и должностных лиц некоторых восточноевропейских государств блока, добавляет Financial Times.

Пиньо также подтвердила постепенное стремление ЕС отказаться от импорта российского газа после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним

Европейские чиновники обсуждают возможность возобновления импорта российского трубопроводного газа в рамках мирного урегулирования. Германия и Венгрия поддерживают инициативу для снижения цен на энергоносители.

Politico: Турция намерена помочь ЕС заменить транзит газа через Украину26.01.25, 18:00 • 74654 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ЭкономикаполитикаНовости Мира
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
germaniyaГермания
turtsiyaТурция
vengriyaВенгрия
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляйен
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы