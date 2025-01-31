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У ЄС заперечили зв’язок між купівлею газу в росії та мирними переговорами

У ЄС заперечили зв’язок між купівлею газу в росії та мирними переговорами

Київ • УНН

 • 100890 перегляди

Єврокомісія офіційно заперечила інформацію про можливість відновлення закупівель російського газу в обмін на мирні переговори. Речниця президентки ЄК підтвердила курс на відмову від російського газу.

У Європейському Союзі (ЄС) заперечили можливість купівлі газу росії з переговорами щодо закінчення війни рф проти України. Про це інформує УНН з посиланням на брифінг речниці президентки Єврокомісії Паули Піньо та видання Financial Times.

Деталі

У Євросоюзі заперечили, що пов’язують можливість купівлі газу росії з мирними переговорами щодо війни в Україні, Про це 30 січня заявила Паула Піньо, речниця голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

На цей момент ми не проводимо ніяких зв’язків із мирними переговорами. Коли б ці перемовини не відбулись, коли цей момент настане, це буде відбуватися за участі України, і ми не підтверджуємо жодних зв’язків, про що повідомлялось у статті сьогодні зранку, щодо транзиту газу та будь-яких мирних перемовин

- сказала Піньо.

Відповідаючи на питання на пресконференції, Піньо також підтвердила заявлене після початку повномасштабного вторгнення до України прагнення ЄС поступово відмовитись від імпорту російського газу.

Питання журналіста спиралося на матеріал газети Financial Times про те, що в ЄС почали обговорювати ідею повернення до купівлі російського трубопровідного газу як частини потенційного плану врегулювання, щоб припинити війну проти України.

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Пропозиція відновити закупівлі російського газу наштовхнулася на негативну реакцію з боку головних союзників України в ЄС і посадовців деяких східноєвропейських держав блоку, додає Financial Times.

Піньо також підтвердила поступове прагнення ЄС відмовитись від імпорту російського газу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо

Європейські чиновники обговорюють можливість відновлення імпорту російського трубопровідного газу в межах мирного врегулювання. Німеччина та Угорщина підтримують ініціативу для зниження цін на енергоносії.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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