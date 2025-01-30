Керівник ЦПД пояснив голоси в ЄС щодо повернення до закупівель російського газу

Фонд національного добробуту рф вичерпається наприкінці 2025-початку 2026 року при нинішніх витратах на війну і санкціях проти рф, і росія зараз намагається віднайти голоси в ЄС, які просуватимуть купівлю їх енергоресурсів, послаблення санкцій та просуватиме будь-які подібні ідеї своєї агентури всюди, де може. Так керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко відреагував на появу повідомлення, що у ЄС обговорюють, чи слід відновити закупівлю російського газу, щоб заохотити рф до перемовин, пише УНН.

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"Фонд національного добробуту росії буде вичерпаний при нинішніх витратах на війну і санкціях проти рф - наприкінці 2025-початку 2026 року. Це саме те, про що я кажу завжди, коли зазначаю, що путін має ресурси на інтенсивну війну протягом 2025 року. Далі росія витрачатиме те, що зароблятиме. А без реалізації нафти та енергоресурсів рф повернеться до "курячих ножок Буша", - вказав Коваленко у Telegram.

"Саме тому рф зараз намагається віднайти голоси в ЄС, які просуватимуть купівлю їх енергоресурсів, послаблення санкцій та просуватиме будь-які подібні ідеї своєї агентури всюди, де може", - наголосив керівник ЦПД.

Він наголосив, що санкції проти російської енергетики, фізичне знищення їх НПЗ, створення умов, коли Індія та Китай припинятимуть купівлю енергоресурсів, як зараз і в умовах санкцій проти танкерного флоту - "це саме той шлях, який дозволить обвалити можливість рф воювати".

"У путіна є рік, і він намагається хитати цю комбінацію з усіх сил", - написав Коваленко.

Коваленко також прокоментував, що, згідно з повідомленнями, "за" ідею з відновленням закупівель - деякі чиновники в Німеччині та Угорщині. "Це якраз ті країни, де росія розвивала енергетичну корупцію і купувала чиновників, починаючи з кінця 90-х", - зазначив керівник ЦПД.

У ЄС обговорюють ідею повернення до закупівель російського газу - FT