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Руководитель ЦПД объяснил голоса в ЕС относительно возвращения к закупкам российского газа

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Фонд национального благосостояния рф иссякнет в начале 2026 года при текущих военных расходах. россия активно ищет поддержку в ЕС для возобновления закупок энергоресурсов и ослабления санкций.

Фонд национального благосостояния рф иссякнет в конце 2025-начале 2026 года при нынешних затратах на войну и санкциях против рф, и россия сейчас пытается найти голоса в ЕС, которые будут продвигать покупку их энергоресурсов, ослабление санкций и продвигать любые подобные идеи своей агентуры везде, где может. Так руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отреагировал на появление сообщения, что в ЕС обсуждают, следует ли возобновить закупку российского газа, чтобы поощрить рф к переговорам, пишет УНН.

Детали

"Фонд национального благосостояния россии будет исчерпан при нынешних затратах на войну и санкциях против рф - в конце 2025-начале 2026 года. Это именно то, о чем я говорю всегда, когда отмечаю, что путин имеет ресурсы на интенсивную войну в течение 2025 года. Далее россия будет тратить то, что будет зарабатывать. А без реализации нефти и энергоресурсов рф вернется к "куриным ножкам Буша", - указал Коваленко в Telegram.

"Именно поэтому рф сейчас пытается найти голоса в ЕС, которые будут продвигать покупку их энергоресурсов, ослабление санкций и будет продвигать любые подобные идеи своей агентуры везде, где может", - подчеркнул руководитель ЦПД.

Он отметил, что санкции против российской энергетики, физическое уничтожение их НПЗ, создание условий, когда Индия и Китай будут прекращать покупку энергоресурсов, как сейчас и в условиях санкций против танкерного флота - "это именно тот путь, который позволит обвалить возможность рф воевать".

"У путина есть год, и он пытается качать эту комбинацию изо всех сил", - написал Коваленко.

Коваленко также прокомментировал, что, согласно сообщениям, "за" идею с возобновлением закупок - некоторые чиновники в Германии и Венгрии. "Это как раз те страны, где россия развивала энергетическую коррупцию и покупала чиновников, начиная с конца 90-х", - отметил руководитель ЦПД.

В ЕС обсуждают идею возвращения к закупкам российского газа - FT30.01.25, 09:18 • 18188 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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