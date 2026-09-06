В ЕС могут сократить 300 тысяч рабочих мест в промышленности из-за конкуренции с Китаем

$44.7351.94
ukenru
20:22 • 1492 просмотра
Кравченко: Моя должность не освобождает меня от проверки, но и не отменяет требования доказывать обвинения фактами
6 сентября, 14:36 • 24493 просмотра
В россии полностью остановил работу рязанский НПЗ после удара дронов FP-1Video
6 сентября, 10:32 • 32239 просмотра
Кравченко отверг свою причастность к прикрытию незаконных колл-центров
Эксклюзив
6 сентября, 09:55 • 25009 просмотра
Астропрогноз и гороскоп на неделю 7–13 сентября 2026 года
Эксклюзив
6 сентября, 08:57 • 24464 просмотра
Политолог объяснил, почему россия держит Украину под постоянными обстрелами
6 сентября, 08:02 • 22646 просмотра
Украинские военные с помощью дронов FP-1 атаковали рязанский НПЗVideo
Эксклюзив
6 сентября, 07:50 • 31630 просмотра
Действительно ли гормоны определяют наши достижения: что на самом деле влияет на мотивацию и успех
6 сентября, 06:58 • 17265 просмотра
Поддержка Трампом центров обработки данных для ИИ может ударить по республиканцам на выборах
5 сентября, 22:37 • 42414 просмотра
"Киевский режим перестал скрывать свою сущность, перезахоранивая нацистов": Путин "откровенно" поговорил с Уиткоффом и Кушнером
5 сентября, 20:15 • 40657 просмотра
Враг повторно атаковал Запорожье: много пострадавших, вспыхнули пожарыVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
4м/с
78%
751мм
Популярные новости
Кушнер и Виткофф прибыли в Киев после визита в москвуPhotoVideo6 сентября, 11:05 • 7768 просмотра
Зеленский начал переговоры со специальными представителями Трампа в КиевеPhotoVideo6 сентября, 11:26 • 13331 просмотра
Зеленский перед встречей с Виткоффом и Кушнером сделал заявление об их приезде6 сентября, 12:18 • 11152 просмотра
Зеленский анонсировал следующий раунд переговоров с США, Великобританией, Францией и ГерманиейVideo15:48 • 5204 просмотра
Украинские военные с помощью дронов FP-1 уничтожили 3 вертолёта в рфVideo18:19 • 6794 просмотра
публикации
Действительно ли гормоны определяют наши достижения: что на самом деле влияет на мотивацию и успех
Эксклюзив
6 сентября, 07:50 • 31642 просмотра
Как война изменила украинское кино - главные выводы Одесского международного кинофестиваля 2026Photo4 сентября, 14:28 • 82362 просмотра
Увольнение со службы, денежное обеспечение, перевод — в Офисе военного омбудсмена назвали причины наиболее частых жалоб
Эксклюзив
4 сентября, 12:00 • 85850 просмотра
БЭБ не может самостоятельно устанавливать новые правила налогообложения - юрист
Эксклюзив
4 сентября, 11:35 • 74197 просмотра
Крым под ударами: каким был курортный сезон 2026 года для россиянPhotoVideo
Эксклюзив
4 сентября, 11:01 • 68516 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марин Ле Пен
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Германия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Энистон рассказала о последнем совете, который получила от Долли Партон4 сентября, 23:07 • 35506 просмотра
Жена Стива Ирвина спустя 20 лет рассказала о последних неделях жизни «охотника на крокодилов»Photo4 сентября, 22:06 • 34520 просмотра
Блогерша Анастасия Скальницкая объявила о разводе с мужемVideo4 сентября, 16:24 • 44911 просмотра
Келли Осборн рассказала, как пережила жесткий бодишейминг после смерти отцаPhoto4 сентября, 00:05 • 63324 просмотра
Хлои Кардашьян показала детей в первый день учебы и призналась, что не готова к их взрослениюPhoto3 сентября, 23:07 • 59089 просмотра
Актуальное
Ка-50
Хранитель
Фокс Ньюс
Ми-8
Дія (сервис)

В ЕС могут сократить 300 тысяч рабочих мест в промышленности из-за конкуренции с Китаем

Киев • УНН

 • 1288 просмотра

Eurometal прогнозирует потерю 300 тысяч рабочих мест в ЕС до конца 2026 года из-за конкуренции с Китаем. Ассоциация готовит протест в Брюсселе.

В ЕС могут сократить 300 тысяч рабочих мест в промышленности из-за конкуренции с Китаем

Сокращение рабочих мест в производственном секторе ЕС будет стремительно расти, если Брюссель не остановит "колонизацию" промышленности китайскими производителями компонентов, предупреждает ведущая отраслевая бизнес-ассоциация. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Подробности

Eurometal прогнозирует потерю 300 000 рабочих мест в производстве к концу 2026 года из-за усиления конкуренции со стороны Китая, который в настоящее время имеет рекордный торговый профицит с блоком в размере 1 млрд евро в день.

В связи с этим ассоциация Eurometal планирует провести в Брюсселе акцию протеста у штаб-квартиры Европейской комиссии, использовав 10 символических гробов с надписями о конкурентоспособности, промышленных рабочих местах и европейских заводах. 

Европейские производители обеспокоены тем, что Брюссель не замечает разрушения промышленности из-за интеграции Китая в цепочки поставок компонентов. Президент Eurometal Александр Юлиус отмечает, что Китай стремится контролировать ключевые цепочки создания стоимости, а не просто быть поставщиком сырья.

Проблема усугубляется тем, что европейские компании обременены высокими налогами на выбросы углерода и пошлинами на импорт стали, тогда как китайские компоненты не облагаются такими сборами, что делает честную конкуренцию невозможной на фоне недооцененного юаня. 

Несмотря на политическую риторику, бизнес продолжит покупать более дешевую продукцию в Китае в интересах акционеров. 

Volkswagen планирует сократить 100 тысяч рабочих мест и закрыть заводы - СМИ27.06.26, 08:47 • 7438 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Хранитель
Европейская комиссия
Европейский Союз
Брюссель
Китай