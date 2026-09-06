В ЕС могут сократить 300 тысяч рабочих мест в промышленности из-за конкуренции с Китаем
Киев • УНН
Eurometal прогнозирует потерю 300 тысяч рабочих мест в ЕС до конца 2026 года из-за конкуренции с Китаем. Ассоциация готовит протест в Брюсселе.
Сокращение рабочих мест в производственном секторе ЕС будет стремительно расти, если Брюссель не остановит "колонизацию" промышленности китайскими производителями компонентов, предупреждает ведущая отраслевая бизнес-ассоциация. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
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Eurometal прогнозирует потерю 300 000 рабочих мест в производстве к концу 2026 года из-за усиления конкуренции со стороны Китая, который в настоящее время имеет рекордный торговый профицит с блоком в размере 1 млрд евро в день.
В связи с этим ассоциация Eurometal планирует провести в Брюсселе акцию протеста у штаб-квартиры Европейской комиссии, использовав 10 символических гробов с надписями о конкурентоспособности, промышленных рабочих местах и европейских заводах.
Европейские производители обеспокоены тем, что Брюссель не замечает разрушения промышленности из-за интеграции Китая в цепочки поставок компонентов. Президент Eurometal Александр Юлиус отмечает, что Китай стремится контролировать ключевые цепочки создания стоимости, а не просто быть поставщиком сырья.
Проблема усугубляется тем, что европейские компании обременены высокими налогами на выбросы углерода и пошлинами на импорт стали, тогда как китайские компоненты не облагаются такими сборами, что делает честную конкуренцию невозможной на фоне недооцененного юаня.
Несмотря на политическую риторику, бизнес продолжит покупать более дешевую продукцию в Китае в интересах акционеров.
Volkswagen планирует сократить 100 тысяч рабочих мест и закрыть заводы - СМИ27.06.26, 08:47 • 7438 просмотров