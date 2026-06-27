Volkswagen планирует сократить 100 тысяч рабочих мест и закрыть заводы - СМИ
Киев • УНН
Гендиректор Volkswagen Оливер Блюме планирует сократить до 100 тысяч рабочих мест и закрыть четыре завода в Германии. Это станет самой масштабной реорганизацией за 89-летнюю историю компании.
Генеральный директор концерна Volkswagen Group Оливер Блюме намерен сократить до 100 тыс. рабочих мест и прекратить производство на четырех немецких заводах, что станет самой масштабной реорганизацией за 89-летнюю историю компании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Manager Magazin, пишет УНН.
Детали
По информации издания, план капитальной трансформации концерна также предусматривает сокращение автопроизводителем запланированных инвестиций примерно на 15%, до около 130 млрд евро в течение следующих пяти лет.
Блюме и главный финансовый директор Арно Антлиц нацелены на фундаментальную реструктуризацию компании, в частности выделение основного бренда VW и его подразделения по производству запчастей в отдельные структуры, сообщает журнал со ссылкой на собственные источники.
В среднесрочной перспективе Volkswagen планирует прекратить производство на своих немецких заводах в Ганновере, Цвиккау и Эмдене, а также на заводе Audi в Неккарзульме после того, как текущие модели автомобилей постепенно снимут с производства, говорится в отчете концерна, с которым ознакомился журнал.
Эти предложения выходят за рамки существующей программы сокращения 50 тыс. рабочих мест и появляются несмотря на соглашение 2024 года с профсоюзами, которое исключает закрытие заводов в Германии в этом десятилетии.
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Представитель Volkswagen отказался комментировать "конфиденциальные документы", заявив, что решения будут обсуждены и одобрены руководящими органами компании. Рабочий совет VW и влиятельный немецкий профсоюз IG Metall предупредили, что они будут оказывать сопротивление любым подобным мерам сокращения.
В 2025 финансовом году численность работников группы в мире составила 667 164 человека, из которых почти 43% работали в Германии, а это означает, что сокращения составят около 15% рабочей силы.
Manager Magazin заявил, что эти планы являются частью концепции Блюме "Целевая картина группы" на 2030 год, которую он недавно представил исполнительному совету и намерен представить наблюдательному совету 9 июля.
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