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Nissan останавливает разработку электрического Qashqai

Киев • УНН

 • 1742 просмотра

Nissan приостановил работу над полностью электрической версией популярной модели Qashqai в Европе. Компания сокращает модельный ряд и расходы на фоне конкуренции со стороны китайских производителей.

Nissan останавливает разработку электрического Qashqai

Nissan остановила работу над электрической версией своей самой популярной модели в Европе Qashqai на фоне того, как японский автопроизводитель сокращает свой модельный ряд и уменьшает расходы, ссылаясь на шесть источников, знакомых с этим вопросом, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Шаг по приостановке без огласки разработки полностью электрического Qashqai происходит на фоне того, что традиционные конкуренты и новые китайские участники рынка заваливают Европу доступными альтернативами.

Хотя откладывание проекта сэкономит деньги, Nissan может не вывести автомобиль на рынок до начала следующего десятилетия, если переосмыслит свою позицию, что, вероятно, оставит его позади конкурентов в ключевом сегменте рынка.

В 2023 году Nissan обязался создавать электромобильную версию своего кроссовера (SUV) Qashqai в Сандерленде, на крупнейшем автомобильном заводе Британии, план, который на тот момент был одобрен правительством Великобритании как закрепляющий её позиции в качестве глобального центра производства электромобилей. На тот момент компания не уточнила сроки выпуска электрической версии.

Однако с того времени автопроизводитель начал масштабную глобальную реструктуризацию и в настоящее время ведет переговоры с Лондоном по обеспечению финансовой поддержки для обновленной дорожной карты для завода, которая ожидается в ближайшие месяцы, как эксклюзивно сообщило Reuters на прошлой неделе.

Ожидается, что это заявление прояснит его свежие планы относительно электрического Qashqai, разработка которого была приостановлена в начале прошлого года, по словам источников.

На этом заводе уже производится электрический компактный Leaf, а в апреле компания представила электрический кроссовер Juke, который будет там изготавливаться.

Даже если Nissan перезапустит проект Qashqai EV, он не выйдет на рынок до начала 2030-х годов, сообщили два источника.

В своем заявлении Nissan не рассказал о своих планах относительно полностью электрического Qashqai, но заявил, что остается приверженным расширению своей "электрифицированной" линейки, которая включает гибридные модели.

Компания добавила, что европейский рынок испытал "значительную волатильность" спроса на электромобили и что она придерживается "сбалансированной" стратегии электрификации.

Nissan уже продает Qashqai как бензиновый и гибридный автомобиль, и эта модель составила около 45% от общего объема продаж компании из 330 000 автомобилей в Европе в 2025 году, согласно данным о продажах, проанализированным Reuters.

За решением отложить производство электрического Qashqai стоит более широкая переоценка модельного ряда автопроизводителя.

В начале этого года Nissan подтвердил, что остановит планы по производству двух электрических кроссоверов на своем заводе в Кантоне, в штате Миссисипи в США, и вместо этого сосредоточится на гибридных моделях. В мировом масштабе компания заявила, что сократит количество своих моделей с 56 до 45.

Nissan отзывает электромобили Leaf 2026 года из-за риска возгорания во время стоянки05.04.26, 04:15 • 4151 просмотр

Юлия Шрамко

Авто