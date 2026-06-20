Volvo отзывает 64 тысячи гибридных автомобилей из-за риска перегрева аккумуляторов

Шведский автопроизводитель Volvo объявил об отзыве около 64 тысяч автомобилей по всему миру из-за возможных проблем с аккумуляторами. Об этом сообщает Aftonbladet, пишет УНН.

Детали

Под отзыв попали гибридные модели Volvo XC40 T4 Plug-in Hybrid и XC40 T5 Plug-in Hybrid 2020, 2021 и 2022 годов выпуска. В компании отметили, что батареи этих автомобилей могут перегреваться после полной зарядки.

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Менеджер по коммуникациям Volvo Магнус Холст рекомендовал владельцам таких автомобилей воздержаться от зарядки аккумуляторов до проведения проверки.

Мы рекомендуем не заряжать аккумуляторы в этих автомобилях – заявил он.

В Volvo призвали владельцев обратиться в сервисные центры для технического осмотра. После проверки специалисты будут определять, нуждается ли автомобиль в ремонте или замене компонентов аккумуляторной системы.

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