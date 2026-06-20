Volvo отзывает 64 тысячи гибридных автомобилей из-за риска перегрева аккумуляторов
Киев • УНН
Volvo отзывает около 64 тысяч гибридных автомобилей из-за возможного перегрева аккумуляторов после полной зарядки. Владельцам рекомендуют не заряжать автомобили до проверки в сервисных центрах.
Шведский автопроизводитель Volvo объявил об отзыве около 64 тысяч автомобилей по всему миру из-за возможных проблем с аккумуляторами. Об этом сообщает Aftonbladet, пишет УНН.
Детали
Под отзыв попали гибридные модели Volvo XC40 T4 Plug-in Hybrid и XC40 T5 Plug-in Hybrid 2020, 2021 и 2022 годов выпуска. В компании отметили, что батареи этих автомобилей могут перегреваться после полной зарядки.
Mercedes будет выпускать средства борьбы с дронами на базе G-Class и Sprinter13.06.26, 07:15 • 4593 просмотра
Менеджер по коммуникациям Volvo Магнус Холст рекомендовал владельцам таких автомобилей воздержаться от зарядки аккумуляторов до проведения проверки.
Мы рекомендуем не заряжать аккумуляторы в этих автомобилях
В Volvo призвали владельцев обратиться в сервисные центры для технического осмотра. После проверки специалисты будут определять, нуждается ли автомобиль в ремонте или замене компонентов аккумуляторной системы.
Aston Martin отзывает гиперкар Valkyrie из-за риска возгорания тормозной системы17.06.26, 10:04 • 3816 просмотров