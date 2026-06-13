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Mercedes будет выпускать средства борьбы с дронами на базе G-Class и Sprinter

Киев • УНН

 • 1874 просмотра

Mercedes-Benz и стартап Tytan Technologies разработают системы защиты от дронов. Платформами станут автомобили G-Class и модели Sprinter.

Mercedes будет выпускать средства борьбы с дронами на базе G-Class и Sprinter

Компания Mercedes-Benz объявила о партнерстве с немецким стартапом Tytan Technologies для производства средств борьбы с дронами, став очередным автопроизводителем, объединившим усилия с оборонной промышленностью. Об этом сообщает CNBC, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что немецкий автопроизводитель подписал меморандум о взаимопонимании во время Международной аэрокосмической выставки ILA 2026.

Mercedes сосредоточится на "платформах для защиты людей и критической инфраструктуры от дронов на базе транспортных средств" на основе моделей G-Class и Sprinter

- говорится в заявлении компании.

Издание указывает, что такая кооперация делает штутгартскую компанию очередным европейским автопроизводителем, который "обратился к оборонной промышленности, поскольку автомобильная промышленность переживает трудности".

"Оборонный сектор переживает бум после того, как россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, и это требует от Европы стать более самодостаточной в своем оборонном производстве", - говорится в статье.

Справочно

Во время Второй мировой войны автомобильные компании по всему миру приостановили гражданское производство, чтобы сосредоточиться на соответствующих военных усилиях своих стран - производстве военных машин, авиационных двигателей, а также оружия и боеприпасов.

Сегодня переход на военные рельсы оказался не таким сложным, так как навыки работников автозаводов легко адаптировать. Так, Министерство обороны Германии даже создало специальную платформу для поиска партнеров между стартапами и крупным бизнесом.

Напомним

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