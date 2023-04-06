У Львові розробили повнопривідне багі для військових
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. На базі Львівського вищого професійного училища комп’ютерних технологій та будівництва розробили унікальне повнопривідне багі “ГУРКІТ”. Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що учні раніше вже робили багі, які зараз використовують на фронті, але “ГУРКІТ” є кращою та більш вдосконаленою версією, тому поки є лише в одному екземплярі.
Над створенням цього авто працювали учні та вчителі училища впродовж близько 7 місяців.
“Ідея розробки почалась з того, що потрібно допомагати військовим на фронті. Перші багі ми переробляли зі спортивних моделей на такі, які будуть зручнішими на передовій. Минулого року ми розробили саморобну модель багі Tyrex, які досі виконують бойові завдання. А „ГУРКІТ“ — це транспортний засіб, що є ще більш вдосконаленою версією попереднього, адже тут враховані всі потреби військових, які тестують різні транспортні засоби в бою. Унікальність цієї конструкції в тому, що двигун в багі розташований посередині. Тобто тут ідеально розвантажена ходова частина, а це дуже сильно впливає на прохідність транспортного засобу. Також це багі є трьохмісним, а одне місце може повністю складають, щоб було зручно за потреби перевозити поранену особу. Є зручний відсік для різного озброєння та дві точки для фіксації кулеметів”, — розповів Тарас Януш, учень училища та один з розробників багі “ГУРКІТ”.
Доповнення
Повнопривідне багі має чимало переваг:
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- центральне розташування двигуна;
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- низький центр ваги;
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- високий кліренс;
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- захищений безнобак;
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- відсутні передні та задні завіси кузова;
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- незалежна підвіска спереду та ззаду;
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- дискові гальма по колу;
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- висока прохідність;
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- вантажопідйомність;
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- маневреність (малий радіус розвороту);
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- можливість встановлення великої кількості обладнання;
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- швидкість посадки/висадки екіпажу;
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- простота в ремонті та конструкції;
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- можливість зміни та модифікації.
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