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Во Львове разработали полноприводное багги для военных

Во Львове разработали полноприводное багги для военных

Киев • УНН

 • 1312143 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. На базе Львовского высшего профессионального училища компьютерных технологий и строительства разработали уникальное полноприводное багги “ГУРКІТ”. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что ученики ранее уже делали баги, которые сейчас используют на фронте, но “ГУРКІТ” является лучшей и более усовершенствованной версией, поэтому пока есть только в одном экземпляре.

Над созданием этого авто работали ученики и учителя училища в течение около 7 месяцев.

“Идея разработки началась с того, что нужно помогать военным на фронте. Первые баги мы переделывали из спортивных моделей на такие, которые будут более удобными на передовой. В прошлом году мы разработали самодельную модель багги Tyrex, которые до сих пор выполняют боевые задачи. А „ГУРКІТ“ — это транспортное средство, которое является еще более усовершенствованной версией предыдущего, ведь здесь учтены все потребности военных, которые тестируют различные транспортные средства в бою. Уникальность этой конструкции в том, что двигатель в багги расположен посередине. То есть здесь идеально разгружена ходовая часть, а это очень сильно влияет на проходимость транспортного средства. Также это багги является трёхместным, а одно место может полностью складываться, чтобы было удобно при необходимости перевозить раненого человека. Есть удобный отсек для различного вооружения и две точки для фиксации пулеметов”, — рассказал Тарас Януш, ученик училища и один из разработчиков багги “ГУРКІТ”.

Дополнение

У полноприводного багги есть много преимуществ:

  • центральное расположение двигателя;
  • низкий центр тяжести;
  • высокий клиренс;
  • защищенный безнобак;
  • отсутствуют передние и задние кузовные петли;
  • независимая подвеска спереди и сзади;
  • дисковые тормоза по кругу;
  • высокая проходимость;
  • грузоподъемность;
  • маневренность (малый радиус разворота);
  • возможность установки большого количества оборудования;
  • скорость посадки/высадки экипажа;
  • простота в ремонте и конструкции;
  • возможность изменения и модификации.

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