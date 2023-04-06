Во Львове разработали полноприводное багги для военных
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. На базе Львовского высшего профессионального училища компьютерных технологий и строительства разработали уникальное полноприводное багги “ГУРКІТ”. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что ученики ранее уже делали баги, которые сейчас используют на фронте, но “ГУРКІТ” является лучшей и более усовершенствованной версией, поэтому пока есть только в одном экземпляре.
Над созданием этого авто работали ученики и учителя училища в течение около 7 месяцев.
“Идея разработки началась с того, что нужно помогать военным на фронте. Первые баги мы переделывали из спортивных моделей на такие, которые будут более удобными на передовой. В прошлом году мы разработали самодельную модель багги Tyrex, которые до сих пор выполняют боевые задачи. А „ГУРКІТ“ — это транспортное средство, которое является еще более усовершенствованной версией предыдущего, ведь здесь учтены все потребности военных, которые тестируют различные транспортные средства в бою. Уникальность этой конструкции в том, что двигатель в багги расположен посередине. То есть здесь идеально разгружена ходовая часть, а это очень сильно влияет на проходимость транспортного средства. Также это багги является трёхместным, а одно место может полностью складываться, чтобы было удобно при необходимости перевозить раненого человека. Есть удобный отсек для различного вооружения и две точки для фиксации пулеметов”, — рассказал Тарас Януш, ученик училища и один из разработчиков багги “ГУРКІТ”.
Дополнение
У полноприводного багги есть много преимуществ:
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- центральное расположение двигателя;
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- низкий центр тяжести;
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- высокий клиренс;
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- защищенный безнобак;
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- отсутствуют передние и задние кузовные петли;
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- независимая подвеска спереди и сзади;
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- дисковые тормоза по кругу;
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- высокая проходимость;
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- грузоподъемность;
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- маневренность (малый радиус разворота);
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- возможность установки большого количества оборудования;
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- скорость посадки/высадки экипажа;
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- простота в ремонте и конструкции;
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- возможность изменения и модификации.
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