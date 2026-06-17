Aston Martin отзывает гиперкар Valkyrie из-за риска возгорания тормозной системы

Компания Aston Martin объявила об отзыве своего гиперкара Aston Martin Valkyrie. Автомобили, оснащенные трековой подвеской, могут иметь дефект уплотнителя в одном из главных тормозных цилиндров. Об этом сообщает Motor1, пишет УНН.

Детали

Отзыв касается только семи экземпляров Valkyrie 2024 модельного года. Если уплотнитель деформируется, это может вызвать ряд проблем. Прежде всего, тормозная жидкость не будет возвращаться в бачок после отпускания педали тормоза. В таком случае давление в тормозной системе не будет сбрасываться.

Если жидкости накопится достаточно, тормоза могут начать постоянно контактировать с тормозным диском. При условии, что диски уже нагреты, а автомобиль эксплуатируется в агрессивном режиме, они могут раскалиться настолько, что вызовут возгорание смолы в карбоновом воздуховоде охлаждения задних тормозов.

К счастью, проблема может возникнуть только при очень специфических условиях, которые практически невозможно воспроизвести на дорогах общего пользования.

По данным производителя, неисправность может возникнуть только при очень специфических условиях во время движения по гоночной трассе: когда автомобиль находится в скоростном заносе или дрифте, а система ESP активно вмешивается в работу тормозов. В таком случае из-за одновременного действия водителя и электроники в тормозной системе может накапливаться избыточное давление, что приводит к поджатию тормозов. Предупреждение о проблеме не появится, однако водитель должен почувствовать ее через педаль тормоза.

Почему это вряд ли произойдет на дороге

Проблема связана с первоначальной конструкцией тормозной системы Valkyrie. В Aston Martin не планировали оснащать ее ESP или регулируемой системой контроля тяги, поэтому система не была рассчитана на одновременное управление тормозной жидкостью через педаль и электронные системы.

Впервые компания узнала о потенциальной проблеме в ноябре 2022 года и сразу начала сотрудничать с поставщиком Alcon для установления причин неисправности.

Коренную причину обнаружили в феврале 2025 года, после чего начали разработку решения. Уже через месяц новая деталь была готова.

Установка обновленного компонента началась в сентябре 2025 года, а в начале 2026-го специальная комиссия Aston Martin проанализировала данные и рекомендовала провести отзыв. В конце мая компания приняла решение добровольно объявить сервисную кампанию из соображений безопасности.

Владельцам автомобилей, которых касается отзыв, предложат обратиться в дилерские центры, где техники заменят главный тормозной цилиндр на новую модификацию, совместимую с ESP и системой контроля тяги. Ремонт продлится до пяти часов.

По мнению издания, хотя Aston Martin понадобилось почти четыре года для выявления причины неисправности, рядовой водитель вряд ли столкнется с ней из-за чрезвычайно специфического набора условий. В то же время для такого автомобиля, как Valkyrie, подобный сценарий возможен, поэтому решение компании устранить проблему на всех семи машинах выглядит вполне оправданным.

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