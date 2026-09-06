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У ЄС можуть скоротити 300 тисяч робочих місць у промисловості через конкуренцію з Китаєм

Київ • УНН

 • 642 перегляди

Eurometal прогнозує втрату 300 тисяч робочих місць у ЄС до кінця 2026 року через конкуренцію з Китаєм. Асоціація готує протест у Брюсселі.

У ЄС можуть скоротити 300 тисяч робочих місць у промисловості через конкуренцію з Китаєм

Скорочення робочих місць у виробничому секторі ЄС стрімко зростатиме, якщо Брюссель не зупинить "колонізацію" промисловості китайськими виробниками компонентів, застерігає провідна галузева бізнес-асоціація. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Eurometal прогнозує втрату 300 000 робочих місць у виробництві до кінця 2026 року через посилення конкуренції з боку Китаю, який наразі має рекордний торговельний профіцит із блоком у розмірі 1 млрд євро на день.

Через це асоціація Eurometal планує провести у Брюсселі акцію протесту біля штаб-квартири Європейської комісії, використавши 10 символічних трун із написами про конкурентоспроможність, промислові робочі місця та європейські заводи. 

Європейські виробники стурбовані тим, що Брюссель не помічає руйнування промисловості через інтеграцію Китаю у постачання компонентів. Президент Eurometal Олександр Юліус зазначає, що Китай прагне контролювати ключові ланцюги створення вартості, а не просто бути постачальником сировини.

Проблема ускладнюється тим, що європейські компанії обтяжені високими податками на викиди вуглецю та митами на імпорт сталі, тоді як китайські компоненти не мають таких зборів, що унеможливлює чесну конкуренцію на тлі недооціненого юаня. 

Попри політичну риторику, бізнес продовжуватиме купувати дешевшу продукцію в Китаї задля інтересів акціонерів. 

Volkswagen планує скоротити 100 тисяч робочих місць і закрити заводи - ЗМІ27.06.26, 08:47 • 7436 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаСвіт
The Guardian
Європейська комісія
Європейський Союз
Брюссель
Китай