В воронеже атакована ТЭЦ: ряд домов остался без света

ukenru
Эксклюзив
08:00 • 3172 просмотра
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
8 ноября, 17:24 • 26557 просмотра
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
8 ноября, 16:00 • 45667 просмотра
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
8 ноября, 14:50 • 43713 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
8 ноября, 14:33 • 48884 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59 • 67979 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 111041 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
7 ноября, 17:00 • 108479 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 146709 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 106136 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Рыбаки из Европы отправляют в Украину рыболовные сети для защиты от российских дронов8 ноября, 22:38 • 7210 просмотра
Украина готовится к развертыванию Сети единства совместно с ЕС: где откроют первые центры8 ноября, 23:08 • 15408 просмотра
Укрзалізниця отменяет ряд рейсовых поездов на 9 ноября9 ноября, 00:37 • 22139 просмотра
Итальянский сенатор Карло Календа сделал татуировку с гербом УкраиныPhoto02:55 • 11054 просмотра
В Киеве открыли памятный знак Десантно-штурмовым войскамPhoto05:27 • 5302 просмотра
публикации
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
Эксклюзив
08:00 • 3172 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 111041 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 146709 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 106136 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 83932 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Андрей Гнатов
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Великобритания
Соединённые Штаты
Бельгия
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 18576 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 42956 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 108479 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 48113 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 56411 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Хранитель
Фильм

В воронеже атакована ТЭЦ: ряд домов остался без света

Киев • УНН

 • 1072 просмотра

В ночь на 9 ноября в российском воронеже атакована местная ТЭЦ, что привело к исчезновению электроэнергии в ряде домов. Губернатор воронежской области сообщал о ракетной опасности.

В воронеже атакована ТЭЦ: ряд домов остался без света

В ночь на 9 ноября в российском воронеже была атакована местная теплоэлектроцентраль – в ряде домов пропал, а затем появился электрический свет. Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.

Подробности

Губернатор воронежской области александр гусев сообщал о ракетной опасности. Также в нескольких местных чатах появилась информация, что атакована и горит ТЭЦ.

Кроме того, появилось соответствующее видео: от точки съемки до ТЭЦ – 1,3 км.

Теплоэлектроцентраль, согласно открытым данным, входит в состав АО "РИР Энерго". Установленная электрическая мощность – 378,3 МВт, тепловая мощность – 1389,3 Гкал/час. Численность сотрудников – около 430 человек.

Данная теплоэлектроцентраль обеспечивает тепловой энергией четыре района города – левобережный, железнодорожный, ленинский и центральный, а также более тысячи предприятий, в том числе крупнейший завод города – "воронежсинтезкаучук".

Напомним

Более 20 тысяч жителей российского белгорода и района остались 8 ноября без электроснабжения после срабатывания системы ПВО.

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости Мира
Энергетика
Отопление
Воздушная тревога
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия