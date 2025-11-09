В воронеже атакована ТЭЦ: ряд домов остался без света
Киев • УНН
В ночь на 9 ноября в российском воронеже атакована местная ТЭЦ, что привело к исчезновению электроэнергии в ряде домов. Губернатор воронежской области сообщал о ракетной опасности.
В ночь на 9 ноября в российском воронеже была атакована местная теплоэлектроцентраль – в ряде домов пропал, а затем появился электрический свет. Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.
Подробности
Губернатор воронежской области александр гусев сообщал о ракетной опасности. Также в нескольких местных чатах появилась информация, что атакована и горит ТЭЦ.
Кроме того, появилось соответствующее видео: от точки съемки до ТЭЦ – 1,3 км.
Теплоэлектроцентраль, согласно открытым данным, входит в состав АО "РИР Энерго". Установленная электрическая мощность – 378,3 МВт, тепловая мощность – 1389,3 Гкал/час. Численность сотрудников – около 430 человек.
Данная теплоэлектроцентраль обеспечивает тепловой энергией четыре района города – левобережный, железнодорожный, ленинский и центральный, а также более тысячи предприятий, в том числе крупнейший завод города – "воронежсинтезкаучук".
Более 20 тысяч жителей российского белгорода и района остались 8 ноября без электроснабжения после срабатывания системы ПВО.