Киев • УНН
Из-за ночного обстрела железнодорожной инфраструктуры на Полтавщине задерживаются 7 поездов. Укрзализныця восстановила поврежденные участки и организовала питание для пассажиров в Киеве.
В результате ночного вражеского обстрела железнодорожной инфраструктуры на Полтавщине по состоянию на 13 часов 4 августа существенно задерживаются семь поездов, рассказали в Укрзализныце, передает УНН.
"Поезда Укрзализныци продолжают преодолевать последствия ночного обстрела инфраструктуры на Полтавщине, пока имеем ряд значительных задержек", - рассказали в Укрзализныце.
Сейчас задерживаются такие поезда:
Как отметили в УЗ, задержка этих поездов будет влиять и на отправку двух обратных рейсов сегодня вечером:
В компании отметили, что поврежденные участки инфраструктуры железнодорожники уже восстановили. Также рассказали, что благодаря партнерам из World Central Kitchen сотни пассажиров уже накормлены бесплатными обедами во время остановки в Киеве.
В случае изменений ваших планов из-за задержек - онлайн-сервис для претензионного возврата билетов со 100% компенсацией работает здесь.
За изменением времени задержки можно следить онлайн тут.
На Полтавщині через обстріли рф пошкоджена залізнична інфраструктура, є суттєві затримки поїздів 4 августа 2024, 06:19 • 24325 просмотров