В результате ночного вражеского обстрела железнодорожной инфраструктуры на Полтавщине по состоянию на 13 часов 4 августа существенно задерживаются семь поездов, рассказали в Укрзализныце, передает УНН.

"Поезда Укрзализныци продолжают преодолевать последствия ночного обстрела инфраструктуры на Полтавщине, пока имеем ряд значительных задержек", - рассказали в Укрзализныце.

Сейчас задерживаются такие поезда:

21/22 Харьков - Львов +10:34

103/104 Краматорск - Львов +10:34



1/2 Харьков - Ивано-Франковск +10:06



201/202 Харьков - Ворохта +10:06



63/64 Харьков - Львов +4:57



111/112 Изюм - Львов +4:57



112/111 Львов - Изюм +2:25



Как отметили в УЗ, задержка этих поездов будет влиять и на отправку двух обратных рейсов сегодня вечером:

64/63 Львов - Харьков отправится с конечной станции ориентировочно на 2 часа позже своего расписания;

112/111 Львов - Изюм отправится с конечной станции ориентировочно на 2 часа позже своего расписания.



2/1 Ивано-Франковск - Харьков отправится с конечной станции ориентировочно на 3 часа позже своего расписания;



202/201 Ворохта - Харьков отправится с конечной по графику, но получит неграфиковую стоянку по ст. Ивано-Франковск продолжительностью около 3 часов.



В компании отметили, что поврежденные участки инфраструктуры железнодорожники уже восстановили. Также рассказали, что благодаря партнерам из World Central Kitchen сотни пассажиров уже накормлены бесплатными обедами во время остановки в Киеве.

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За изменением времени задержки можно следить онлайн тут.

На Полтавщині через обстріли рф пошкоджена залізнична інфраструктура, є суттєві затримки поїздів