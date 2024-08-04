В ночь на 4 августа в результате вражеского обстрела в Полтавской области повреждена железнодорожная инфраструктура. Из-за этого поезда Харьковского направления следуют с существенными задержками. Об этом в воскресенье сообщили в Укрзализныце, передает УНН.

Ночью в результате обстрела на Полтавщине повреждена железнодорожная инфраструктура. Ряду поездов Харьковского направления были оперативно изменены маршруты, чтобы продолжить движение, но из-за этого они следуют с существенными задержками - рассказали в Укрзализныце.

Обошлось без жертв и раненых, рассказали в Укрзализныце.

Как сообщается, в результате обстрела были повреждены пути, контактная сеть, опоры и тому подобное.

В УЗ отметили, что восстановительные работы уже проведены, часть поездов пропущено с резервными тепловозами, а сейчас уже практически полностью восстановлено и энергоснабжение.

Также железнодорожники собирают информацию о пересадках пассажиров, чтобы организовать дальнейшие путешествия.

Ранее сообщалось, что на Полтавщине после взрывов не было зафиксировано попаданий, а информация о пострадавших не поступала.