В Украине второй день подряд выздоровевших от COVID-19 больше, чем новых больных
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Украине два дня подряд от коронавирусной болезни COVID-19 выздоравливает большее количество пациентов, чем фиксируют новых подтвержденных случаев. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"У нас за прошедшие сутки 14 тыс. 496 заболевших. Если сравнить с тем, что было в прошлый четверг, то есть, неделю назад, то у нас количество заболевших было 15 тыс. 331 человек. На сегодня еще выздоровевших больше, чем заболевших. Это второй день подряд", - сказал Максим Степанов.
Напомним, в Украине уже 772 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 14 496.
Также напомним, вчера в Украине за сутки от COVID-19 выздоровело больше людей, чем заболело.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 22-м - по количеству смертей от COVID-19.
Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.
В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.
Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. В то же время, уже идут разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре. Нардеп Александр Дубинский сообщил, что Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на три недели с 24 декабря по 15 января.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.