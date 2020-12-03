В Украине второй день подряд выздоровевших от COVID-19 больше, чем новых больных

"У нас за прошедшие сутки 14 тыс. 496 заболевших. Если сравнить с тем, что было в прошлый четверг, то есть, неделю назад, то у нас количество заболевших было 15 тыс. 331 человек. На сегодня еще выздоровевших больше, чем заболевших. Это второй день подряд", - сказал Максим Степанов.

Напомним, в Украине уже 772 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 14 496.

Также напомним, вчера в Украине за сутки от COVID-19 выздоровело больше людей, чем заболело.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 22-м - по количеству смертей от COVID-19.

Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. В то же время, уже идут разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре. Нардеп Александр Дубинский сообщил, что Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на три недели с 24 декабря по 15 января.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.