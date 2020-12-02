МОЗ: в Україні за добу кількість видужалих від COVID-19 більша, ніж нових хворих

"У нас сьогодні кількість одужавших від коронавірусної хвороби більша, ніж кількість захворівших. 13882 пацієнти одужали за минулу добу. І перш за все, я хотів би за ці цифри подякувати нашим лікарям, нашим медичним сестрам, фельдшерам, санітарам, санітаркам - всім тим людям, які безпосередньо кожного дня незалежно від часу доби, незалежно від усіх інших обставин - вони лікують, рятують усіх нас, українців”, - сказав Степанов.

Нагадаємо, в Україні вже 758 тис. випадків COVID-19, за добу захворіла 13141 особа.