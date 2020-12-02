МОЗ: в Україні за добу кількість видужалих від COVID-19 більша, ніж нових хворих

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. В Україні за минулу добу від коронавірусної хвороби COVID-19 одужало 13882 пацієнти, що більше, ніж кількість нових підтверджених випадків. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"У нас сьогодні кількість одужавших від коронавірусної хвороби більша, ніж кількість захворівших. 13882 пацієнти одужали за минулу добу. І перш за все, я хотів би за ці цифри подякувати нашим лікарям, нашим медичним сестрам, фельдшерам, санітарам, санітаркам - всім тим людям, які безпосередньо кожного дня незалежно від часу доби, незалежно від усіх інших обставин - вони лікують, рятують усіх нас, українців”, - сказав Степанов.

Нагадаємо, в Україні вже 758 тис. випадків COVID-19, за добу захворіла 13141 особа.

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