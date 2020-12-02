Минздрав: в Украине за сутки количество выздоровевших от COVID-19 больше, чем новых больных

"У нас сегодня количество выздоровевших от коронавирусной болезни больше, чем количество заболевших. 13882 пациента выздоровели за прошедшие сутки. И прежде всего, я хотел бы за эти цифры поблагодарить наших врачей, наших медицинских сестр, фельдшеров, санитаров, санитарок - всем тем людям, которые непосредственно каждый день независимо от времени суток, независимо от всех других обстоятельств - они лечат, спасают всех нас, украинцев", - сказал Степанов.

Напомним, в Украине уже 758 тыс. случаев COVID-19, за сутки заболел 13141 человек.