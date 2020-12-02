Минздрав: в Украине за сутки количество выздоровевших от COVID-19 больше, чем новых больных
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Украине за минувшие сутки от коронавирусной болезни COVID-19 выздоровели 13882 пациента, что больше, чем количество новых подтвержденных случаев. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"У нас сегодня количество выздоровевших от коронавирусной болезни больше, чем количество заболевших. 13882 пациента выздоровели за прошедшие сутки. И прежде всего, я хотел бы за эти цифры поблагодарить наших врачей, наших медицинских сестр, фельдшеров, санитаров, санитарок - всем тем людям, которые непосредственно каждый день независимо от времени суток, независимо от всех других обстоятельств - они лечат, спасают всех нас, украинцев", - сказал Степанов.
Напомним, в Украине уже 758 тыс. случаев COVID-19, за сутки заболел 13141 человек.