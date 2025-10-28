В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400

В украинских учреждениях высшего образования обучается 20502 иностранных студента, среди которых больше всего из Китая и Азербайджана. Студентов с гражданством россии в Украине насчитывается более 400. Об этом журналисту УНН сообщили в Министерстве образования и науки Украины в ответ на запрос.

Как сообщили в МОН, по состоянию на сентябрь 2025 года в украинских вузах обучается 20502 иностранных студента, среди которых:

Сообщается, что в украинских вузах также обучается 413 граждан россии.

В министерстве отметили, что начиная с 2022 года граждане рф и беларуси, не имеющие вида на постоянное проживание в Украине, принимаются на обучение по индивидуальному разрешению Министерства образования и науки Украины.

Начиная с 2025 года она расширена: граждане рф, Исламской Республики Иран, беларуси и КНДР, не имеющие вида на постоянное проживание в Украине, принимаются на обучение по индивидуальному разрешению Министерства образования и науки