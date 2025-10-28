$42.070.07
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400

Киев • УНН

 • 2560 просмотра

В украинских ЗВО обучается 20 502 иностранных студента, среди них больше всего из Китая и Азербайджана. Также в украинских вузах получают образование более 400 граждан россии.

В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400

В украинских учреждениях высшего образования обучается 20502 иностранных студента, среди которых больше всего из Китая и Азербайджана. Студентов с гражданством россии в Украине насчитывается более 400. Об этом журналисту УНН сообщили в Министерстве образования и науки Украины в ответ на запрос.

Детали

Как сообщили в МОН, по состоянию на сентябрь 2025 года в украинских вузах обучается 20502 иностранных студента, среди которых:

  • граждане Китая - 6846;
    • граждане Азербайджана - 5017;
      • граждане Грузии - 1081;
        • граждане Индии - 930;
          • граждане Марокко - 723.

            Сообщается, что в украинских вузах также обучается 413 граждан россии.

            В министерстве отметили, что начиная с 2022 года граждане рф и беларуси, не имеющие вида на постоянное проживание в Украине, принимаются на обучение по индивидуальному разрешению Министерства образования и науки Украины.

            Кабмин увеличил до двух раз повторную сдачу квалификационного экзамена для медиков23.10.2025, 10:42 • 6758 просмотров

            Начиная с 2025 года она расширена: граждане рф, Исламской Республики Иран, беларуси и КНДР, не имеющие вида на постоянное проживание в Украине, принимаются на обучение по индивидуальному разрешению Министерства образования и науки

            - добавили в МОН.

            Среди самых популярных специальностей, которые выбирают иностранные студенты в украинских вузах по состоянию на сентябрь 2025 года:

            • Медицина - 2584;
              • Менеджмент - 1868;
                • Судостроение - 722;
                  • Право - 659;
                    • Экономика - 647;
                      • Фармация - 622;
                        • Музыкальное искусство - 474;
                          • Стоматология - 472;
                            • Дизайн - 435;
                              • Образовательные, педагогические науки - 411.

                                В 2025 году увеличилось количество поступающих в украинские вузы, но уменьшилось количество абитуриентов в возрасте 25+23.10.2025, 12:46 • 1796 просмотров

                                Среди самых популярных университетов иностранные студенты выбирают:

                                • Киевский национальный университет технологий и дизайна - 1435;
                                  • Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца - 1295;
                                    • Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова - 1005;
                                      • Сумской национальный аграрный университет - 1004;
                                        • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины - 734.

                                          Назван лидер среди вузов по количеству бюджетников23.10.2025, 14:07 • 2259 просмотров

                                          Павел Башинский

