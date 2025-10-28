В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Киев • УНН
В украинских учреждениях высшего образования обучается 20502 иностранных студента, среди которых больше всего из Китая и Азербайджана. Студентов с гражданством россии в Украине насчитывается более 400. Об этом журналисту УНН сообщили в Министерстве образования и науки Украины в ответ на запрос.
Детали
Как сообщили в МОН, по состоянию на сентябрь 2025 года в украинских вузах обучается 20502 иностранных студента, среди которых:
- граждане Китая - 6846;
- граждане Азербайджана - 5017;
- граждане Грузии - 1081;
- граждане Индии - 930;
- граждане Марокко - 723.
Сообщается, что в украинских вузах также обучается 413 граждан россии.
В министерстве отметили, что начиная с 2022 года граждане рф и беларуси, не имеющие вида на постоянное проживание в Украине, принимаются на обучение по индивидуальному разрешению Министерства образования и науки Украины.
Начиная с 2025 года она расширена: граждане рф, Исламской Республики Иран, беларуси и КНДР, не имеющие вида на постоянное проживание в Украине, принимаются на обучение по индивидуальному разрешению Министерства образования и науки
Среди самых популярных специальностей, которые выбирают иностранные студенты в украинских вузах по состоянию на сентябрь 2025 года:
- Медицина - 2584;
- Менеджмент - 1868;
- Судостроение - 722;
- Право - 659;
- Экономика - 647;
- Фармация - 622;
- Музыкальное искусство - 474;
- Стоматология - 472;
- Дизайн - 435;
- Образовательные, педагогические науки - 411.
Среди самых популярных университетов иностранные студенты выбирают:
- Киевский национальный университет технологий и
дизайна - 1435;
- Харьковский национальный экономический университет имени
Семена Кузнеца - 1295;
- Национальный университет кораблестроения имени
адмирала Макарова - 1005;
- Сумской национальный аграрный университет - 1004;
- Национальный университет биоресурсов и
природопользования Украины - 734.
