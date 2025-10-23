Кабмин увеличил до двух раз повторную сдачу квалификационного экзамена для медиков

Кабинет министров Украины увеличил до двух раз повторную сдачу единого государственного квалификационного экзамена по специальностям области знаний "22 Здравоохранение" в условиях военного положения. Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду 22 октября. Об этом сообщает представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Подробности

В частности, внесены изменения в порядок осуществления единого государственного квалификационного экзамена для соискателей степеней профессионального предвысшего образования и высшего образования первого (бакалаврского) и второго (магистерского) уровней по специальностям области знаний "22 Здравоохранение".

Предусмотрено, что в условиях военного положения в случае неуспешной сдачи любого из компонентов единого государственного квалификационного экзамена соискатель имеет право повторно сдать экзамен не более двух раз.

Определено, что соискатели, не сдавшие компоненты этапов единого государственного квалификационного экзамена в 2025 году, имеют право на однократную повторную сдачу таких компонентов квалификационного экзамена до конца 2025 года - говорится в сообщении.

Кроме того, закреплено, что информация о сертификатах, выдаваемых соискателю в случае успешной сдачи каждого компонента единого государственного квалификационного экзамена, вносится в Единую государственную электронную базу по вопросам образования Центром тестирования при Министерстве здравоохранения.

Боевые медики получили упрощенный доступ к работе в гражданской медицине и новой специальности